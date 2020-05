Galles: un  Paese da favola, tra magici paesaggi e antichi castelli

Si possono esplorare per esempio - le 870 miglia di costa del Wales Coast Path, percorso che mette in mostra il meglio delle diverse regioni costiere del paese. Passeggiando o pedalando in bicicletta si possono scoprire le bellezze che il Galles ha da offrire: dalle spiagge sferzate dal vento alle dune piene di fauna selvatica locale, ai pittoreschi villaggi di pescatori e alle vivaci località balneari.



Le strade - Dopo aver conquistato un posto tra i 25 migliori luoghi da visitare del National Geographic nel 2020, The Wales Way, una raccolta di tre distinti percorsi turistici che attraversano il paese, abbraccia molti dei diversi paesaggi della nazione, mettendo in mostra storia, cultura e attrazioni lungo il suo percorso. La Cambrian Way, lunga 300 km, si snoda da nord a sud seguendo la spina dorsale del Galles, mentre la Coastal Way segue gran parte della costa occidentale. Infine, la North Wales Way ripercorre un'antica via commerciale lungo la costa nord fino ad Anglesey, passando per città di mare, magnifici castelli e paradisi faunistici.



I parchi nazionali - Chi ama la natura selvaggia può visitare i tre parchi nazionali del Galles: Snowdonia, Brecon Beacons e Pembrokeshire Coast. Oltre alla loro bellezza paesaggistica, sia Snowdonia che i Brecon Beacons sono famosi per l’osservazione delle stelle e hanno ottenuto il riconoscimento che li nomina tra le migliori quindici al mondo per tale attività . Da non perdere i paesaggi aspri della Snowdonia con un giro sulla storica Snowdon Mountain Railway, che ti porterà fino alla cima del Monte Snowdon e, in alternativa, la Penrhyn Slate Quarry con la zipline più veloce della Gran Bretagna.



Seicento castelli - Dato che la nazione ospita circa 600 castelli, è impossibile parlare delle attività da fare all’aperto in Galles senza menzionare i suoi monumenti storici. Dagli imponenti siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO a Caernarfon, Beaumaris, Conwy e Harlech, alle rovine di Raglan e alla torre pendente di Caerphilly, ogni castello ha la sua storia da raccontare. Come dedicato all’outdoor, il 2020 è il momento giusto per scoprire di più sulla storia dietro queste imponenti costruzioni e sui paesaggi in cui sono costruite le grandi fortezze.



Rilassarsi in un pub degno di un premio - Nominato Wales’ Dining Pub of the Year nell'ultima Good Pub Guide, The Bull in Beaumaris utilizza ingredienti di provenienza locale per creare un delizioso menu che include bistecca di manzo gallese, carne di cervo, filetto di nasello, cotolette di agnello Anglesey e pappardelle ai funghi selvatici. Situato vicino allo storico castello della città, l'incantevole bar della locanda del XV secolo presenta anche un caminetto scoppiettante. In alternativa, visita The Country Pub of the Year della The Good Pub Guide, The Harp at Old Radnor, una vecchia locanda gallese arroccata su una collina a Powys. Assaggia le Real Ale in botte su uno sfondo di antichi pavimenti in ardesia e travi di quercia, prima di avventurarti all'aperto per scoprire panorami suggestivi e una serie di attività che vanno dal rally alla pesca.



Scopri la storia del Galles - Avendo recentemente completato la più grande riqualificazione della sua storia, il St Fagans National Museum of History di Cardiff offre la visita a una vasta gamma di nuove gallerie e seminari che trasformeranno l'esperienza del visitatore. Premiato Art Fund Museum of the Year nel 2019, questo luogo presenta ai propri ospiti l'opportunità di immergersi nel patrimonio e nella cultura del Galles, esplorando la vita nel paese dai primi umani ai giorni nostri attraverso una serie di collezioni storiche e archeologiche.



Tra distillati e storia - Aperta da poco, la Hensol Castle Distillery, situata alle porte di Cardiff nella pittoresca campagna della valle di Glamorgan, è a prima distilleria di gin su larga scala del Galles del Sud offre la possibilità di fare tour, degustazioni e con una sua propria scuola di gin. I visitatori potranno apprendere i processi alla base della creazione di gin e provare a realizzare il distillato da soli. Immersa nel cuore della campagna del Galles del Nord, anche Aber Falls Distillery organizza tour, masterclass ed esperienze in laboratorio.



Gastronomia - Twr y Felin, un mulino a vento restaurato e il primo hotel d'arte contemporanea del paese, unisce soggiorni esclusivi a esperienze uniche. Situato nella piccola città di St Davids nel Pembrokeshire, ha 20 nuove camere, che offrono lusso e grandiosità oltre ad attività legate al foraging e pause da poter fare nella natura circostante. Questo luogo ha pensato anche a un menu adattato stagionalmente da servire nel suo ristorante Blas: i piatti riflettono la regione e i suoi prodotti, fornendo un assaggio autentico della cultura gastronomica gallese. Come parte del Retreats Group, gli hotel the Roch Castle e Penrhiw Priory offriranno ai visitatori soggiorni di lusso nella scenografica campagna. Ad Abergavenny, Angel Hotel offre esperienze in tema foraging, degustazioni di vini ed esperienze culinare oltre ai suoi soggiorni, garantendo agli ospiti il vero sapore della campagna gallese.



Per maggiori informazioni: www.visitbritain.com