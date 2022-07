Estate in Austria: Kitzbühel paradiso acquatico

Le giornate lunghe e soleggiate, il clima piacevolmente mite, il paesaggio idilliaco che si perde a vista d’occhio tra le montagne dolci e le cime rocciose delle Alpi calcaree sono il set ideale per rivitalizzanti bagni nella natura, da scegliere tra le acque fresche dei tanti torrenti, ruscelli, laghi alpini e cascate che circondano la “città del camoscio”.





Primo fra tutti il meraviglioso lago balneabile Schwarzsee: qui ci si può tuffare nelle sue acque trasparenti o scegliere di goderselo con un bel giro in motoscafo, una piacevole passeggiata nella brughiera intorno o semplicemente rilassandosi sulle sdraio di uno dei tanti bistrot con terrazza disseminati lungo il suo perimetro. Non da meno il Gieringer Weiher, lago situato nel cuore dell’area leisure di Bichlach in un angolo tranquillo e romantico, o la suggestiva forest swimming pool di Jochberg, piscina nel bosco con tanto di campo da beach volley e un’area aqua-fun riservata ai più piccoli.Non lontano, sempre nel villaggio di Jochberg, da non perdere l'escursione alle cascate Sintersbach: con circa 165m di caduta queste meraviglie della natura sono tra le più sensazionali dell’arco alpino e l’esperienza che si prova davanti a questo spettacolo è davvero impressionante. Un bagno rinfrescante tra il rumore dell’acqua che cade e il silenzio del bosco tutto intorno è qualcosa che difficilmente si dimentica. Un consiglio: dopo aver ammirato le cascate salite verso la baita Wildalm, dove potrete ricaricare le pile in vista della discesa che attraverso il sentiero in direzione Jochberg porta lungo lo Jochberger Ache, fiume dalle acque turchesi e dai ciottoli bianchi. Un paradiso!Con i suoi oltre 1.000 chilometri di sentieri escursionistici di ogni grado di difficoltà, le numerose vie di arrampicata sulla montagna Wilder Kaiser, i 170 chilometri di tracciati podistici e di camminata nordica, i 4 campi da golf e i 1.200 chilometri di itinerari ciclistici, anche d’estate Kitzbühel si conferma il regno dello sport all’aria aperta. E tantissime sono le possibilità di svago e movimento. A cominciare dall’escursionismo, stella degli sport estivi in montagna: qui una vastissima rete di tracciati, segnalati e ben curati, adatti sia ad escursionisti esperti che a principianti, consente di raggiungere e ammirare alcuni dei luoghi più belli del Tirolo.Potete scegliere: dal ripido massiccio del Wilder Kaiser e le maestose cime ghiacciate degli Alti Tauri (da visitare il più grande Parco Nazionale austriaco coi suoi ghiacciai, le cascate, le foreste di larice e abete rosso) ai morbidi alpeggi, i prati fioriti, i pascoli, dove scoprire anche la grande varietà di fauna selvatica (cervi, camosci, marmotte, conigli, volpi) e magari fare una sosta rigenerante, uno spuntino o una merenda, in una delle tante baite per degustare e acquistare cibi naturali prodotti in loco, come speck, formaggio, grappa e altro ancora. Alcuni rifugi offrono anche la possibilità di pernottamento: un’esperienza davvero unica, soprattutto per lo spettacolo che il paesaggio offre al primo sorgere del sole.Con 800 km di piste ciclabili per mountain bike e e-bike e 1200 km di percorsi per bici da corsa Kitzbühel è un vero hot spot per gli amanti delle due ruote. Trails nuovi di zecca su strade forestali e sentieri favoriscono pedalate generose e salutari. Il Kitzbüheler Horn è la montagna ciclabile più ripida dell’Austria ed è considerata un classico del ciclismo internazionale. Da provare il Bike-Trail Hahnenkamm, che tra sali e scendi ripercorre la leggendaria Streif passando anche per la Mausefalle, la “trappola per topi” simbolo della pista, dove si raggiunge il 40% di pendenza.E per gli amanti delle esperienze gourmet, il 2 e 3 settembre imperdibile il “Kitz Kulinarik”, una festa per gli occhi e per il palato, un vero e proprio festival del gusto che tra fiumi di birra e litri di vino offre le più gustose ricette della regione e dello street food tirolese: due giorni di food party che animerà le vie del centro con un mix di sapori e tanta allegria. Un appuntamento che raddoppia anche in ottobre, dal 13 al 16, con “Kitz Kulinarik goes Piemonte” in cui la regione italiana sarà rappresentata con il meglio di Alba: dal pregiato diamante bianco - il celebre tartufo - alle tante squisite specialità come le nocciole, i tajarin, il riso della Baraggia e i vini speciali del territorio delle Langhe tra cui il Barolo, il Barbaresco e il Nebbiolo d'Alba.Per maggiori informazioni: www.kitzbuehel.com