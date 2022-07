Alpe di Siusi, una vacanza di vero benessere

Verdissimo di prati e boschi, sospeso in alto sul mondo, con magnifici e mutevoli panorami che spaziano dal massiccio dello Sciliar, emblema stesso dell’Alto Adige, ad altri iconici monti quali il Sassolungo, il Sassopiatto e il Latemar.





Il luogo ideale dove staccare la spina -

Passeggiate con colazione -

Il Bagno alpino nel bosco -

Il maso delle erbe biologiche -

Erbe officinali e castelli -

Un’oasi di ben-essere -

Cinque incantevoli e caratteristiche località (Castelrotto, Siusi allo Sciliar, Fiè allo Sciliar, Tires al Catinaccio e Alpe di Siusi), inaspettati tesori d’arte e storia, 450 km di sentieri e 600 di percorsi ciclabili, oltre 50 baite e 4 vie ferrate, una straordinaria varietà botanica con circa 790 diverse specie fra fiori, alberi e arbusti, prati e boschi a perdita d’occhio, un tessuto diffuso di altissima qualità per quanto riguarda l’accoglienza, dal semplice agriturismo al raffinato hotel a 5 stelle: è veramente un luogo dove staccare la spina e ricaricarsi a contatto con la natura, dove ciascuno può ritagliarsi la vacanza su misura e trovare la propria personale dimensione di benessere.Non solo passeggiate, pedalate in mountain bike o e-bike, trekking: sotto la denominazione Alpe di Siusi Balance l’associazione turistica Turistica Alpe di Siusi propone un’ampia scelta di esperienze guidate all’insegna del relax e del benessere, che possono essere prenotate direttamente nei suoi uffici informativi. Ad esempio, per iniziare carichi di energia positiva la giornata, l’escursione di prima mattina nel bosco ancora bagnato della rugiada notturna che – dopo aver toccato il laghetto Huber, amato dai pescatori che volendo vi trovano a noleggio l’attrezzatura- si conclude sulle rive dell’idilliaco laghetto di Fiè con esercizi di stretching e una ricca e salubre prima colazione a base di prodotti dolci e salati locali, frutta fresca e latte di montagna. Vale la pena di portarsi il costume da bagno, per fare un tuffo nel laghetto, annoverato tra i tre laghi più puliti d’Italia e premiato da Legambiente con le “5 vele”. A fare da guida, Egon Zuggal, che lungo il cammino racconta con passione e competenza di queste montagne e dà consigli utili su come mantenersi in forma nella natura (ci si può rivolgere a lui anche per altre escursioni tematiche e no). Proseguendo oltre, da soli, si può salire in un’oretta scarsa di camminata fino a Malga Tuff a 1.270 metri di altitudine. Dall’alto la vista è magnifica. Nel cuore del Parco Naturale dello Sciliar, è una delle malghe più amate in Alto Adige non solo per la sua stupenda posizione, ma anche per le sue prelibate e rustiche specialità culinarie che si gustano seduti a lunghe tavolate con vista sull’altopiano. Un luogo dove riposarsi dopo la passeggiate e godersi i piaceri della tavola, dove i bambini trovano per divertirsi uno spazio giochi attrezzato.Vivere la foresta in tutti i sensi e con tutti i sensi e trarne un grande giovamento fisico e psicologico. Respirare profondamente e ricaricare le batterie con l’energia degli alberi. Un’esperienza veramente rigenerante, adatta a tutti dato che non implica nessun particolare sforzo fisico, è il Bagno alpino nel bosco, il Forest bathing che dal Giappone si è diffuso negli ultimi anni in tutto il mondo ed ha uno stuolo infinito di seguaci. I boschi dell’Alpe di Siusi ne sono la cornice perfetta. A interpretarlo mirabilmente in chiave altoatesina è Monika Malfertheiner, istruttrice InnerFitness / Prana, che insegna ad immergersi - lentamente, in silenzio e attivando tutti i sensi - nella magica atmosfera della foresta, lasciando alle spalle quotidianità e problemi, vivendo solo il presente e facendosi catturare da un habitat incontaminato tutto da osservare, ascoltare, percepire, odorare e assaporare. Stimolati dalla sua guida, si fanno esperienze insolite nella loro semplicità, che attivano i cinque sensi per instaurare una relazione profonda e benefica con la natura, avvolti dal profumo degli oli eterici sprigionati dagli alberi, che favoriscono benessere e pace interiore. Ancor meglio, concludere il Forest Bathing in un angolo appartato nel cuore del bosco con I Cinque Tibetani, pratica – pilastro dello yoga per la salute psicofisica. Grazie alle indicazioni di Monika Malfertheiner si imparano questi semplici e famosi esercizi, che agiscono su molteplici livelli, dato che allenano il corpo, mettono in moto il metabolismo, aiutano sia il sistema immunitario che quello endocrino e stabilizzano il sistema nervoso vegetativo. Li si esegue a piedi nudi, per percepire in modo più immediato la natura circostante. Una volta imparati, sono un dono da portare con sé a casa, e da ripetere la mattina appena svegli, per riportare in equilibrio corpo e spirito in modo delicato e prolungato.Un caleidoscopio di colori, un effluvio di profumi: tassello imprescindibile per una vacanza sull’Alpe di Siusi a tutta natura è una visita Maso Pflegerhof a San Osvaldo piccola frazione di Siusi fra i prati. Vero e proprio Eden alpino, è il stato il primo maso altoatesino a specializzarsi fin dal 1982 nella coltivazione di piante officinali ed aromatiche biologiche ed ancor oggi è il più vasto e ricco di assortimento. Con lo sfondo di romantiche rovine di un castello del XII secolo, vi si coltivano su ripidi terrazzamenti oltre 500 differenti tipi di piante aromatiche, medicinali, ornamentali e fiori. Veramente stupefacente la varietà dell’assortimento, che parte dalla A dell’Achillea muscata ed arriva alla Z del Zitronenstrauch (arbusto citrico), passando per decine di varianti di molte specie: ad esempio, 40 tipi di menta, quasi 50 di salvia, 20 di basilico, 10 di rosmarino e via dicendo, in un crescendo di profumi e tonalità, che si scoprono seguendo la piacevolissima visita guidata fra le coltivazioni, divertente ed istruttiva per grandi e piccoli. Vi si scoprono anche delle vere e proprie rarità commestibili, come la castagna e la ciliegia terreste, il cetriolo inca, l’erba lombrica. Dal seme al prodotto finale. Tutto viene lavorato in loco. Dalle erbe vengono creati prodotti preziosi per l’alimentazione, la salute e la bellezza: sciroppi, tisane, condimenti e miscele di spezie, creme, oli per massaggio e molto altro ancora, che si possono acquistare nello spaccio, così pure come piante fiori, semi, bulbi.Fra le molte altre le attività proposte da Alpe di Siusi Balance ciascuno può trovare quella di suo maggior interesse, dalle escursioni alla ricerca di erbe officinali con la preparazione finale di un rimedio naturale agli allenamenti vivificanti nel bosco di Laranza. Per passeggiate fra arte e storia, piacevole è andare alla scoperta di antiche chiese affrescate e piccoli e curiosi musei. Da non perdere una visita all’incantevole Castel Presule a Fiè allo Sciliar, che spicca su un’altura circondato da vigneti. Fu costruito all'inizio del XIII secolo dai Signori di Fiè, nobili ministeriali dei vescovi di Bressanone e ampliato all'inizio del XVI secolo dal Capitano del Tirolo Leonhard von Völs, che lo trasformò nella foggia rinascimentale che ha tutt’ora. Interessanti visite guidate portano alla scoperta dei suoi interni, con affreschi ed arredi d’epoca, e della sua storia. Dall’alto dei suoi camminamenti si gode una vista ineguagliabile.Per una vacanza rigenerante, fattore sicuramente di primo piano è anche la scelta di dove alloggiare. L’Alpe di Siusi è rinomata per l’ampio e qualificato ventaglio di strutture con Spa che propongono indimenticabili vacanze benessere. Novità di questa stagione è l’apertura a Siusi allo Sciliar del Sensoria Dolomites, più che un hotel un raffinatissimo progetto contemporaneo di ospitalità. Un’oasi di ben-essere nel senso più ampio del termine, che invita gli ospiti a liberarsi dai ritmi frenetici del quotidiano, per una vacanza che sia un “lusso per l’anima” dove ritrovare equilibrio fra mente e corpo e caricarsi di energia positiva, concedendosi il tempo per una piacevole conversazione, un bel massaggio, un piatto goloso. Un luogo di riposo e rinascita, dove godere di piccole e grandi gioie, abilmente e con discrezione orchestrate dallo staff diretto con maestria e passione da Lea Oberhofer, proprietaria con la famiglia dell’hotel. Un rifugio di stile, di design e di eleganza, unico nel suo genere e per questo difficile da definire, un po’ urbano, un po’ cosmopolita con echi orientali, ma saldamente legato alle sue radici, quelle Dolomiti che entrano da protagoniste dalle grandi vetrate e fanno da sfondo alla piscina al centro dell’atrium erboso, cuore della struttura. Tutto è stato realizzato con materie prime dell’Alto Adige, i pavimenti sono in legno di olmo e i mobili in abete, il tetto è ricoperto da un prato con fioriture, a terra tappeti in lana di pecora e sugli scaffali della libreria nella hall oltre 800 volumi che narrano di natura, montagna, sensi, misteri, magia. L’area wellness, 1.000 mq di pace con cabine e sale relax con vista sul bosco e la piscina riscaldata collegata a quella esterna, ricrea ambiente ed atmosfere zen. Vi vengono proposti trattamenti fra oriente e benessere alpino a base di prodotti naturali ideati per riequilibrare i sensi e detossinare. Indimenticabile infine l’esperienza enogastronomica proposta “all day inclusive”, che fa scoprire i sapori unici dei prodotti locali, con i buffet della colazione presentati come se fossero dei piccoli mercati del gusto: una sintesi dei piaceri del palato raccolti in nove blocchi con proposte gustose e naturali.Per maggiori informazioni: www.suedtirol.info