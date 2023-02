Dieci destinazioni che meritano un viaggio nel 2023

Dall’Italia all’Europa, all’Egitto vi segnaliamo una rosa di appuntamenti e novità in alcune fra le migliori destinazioni al mondo da visitare quest’anno, selezionati dal motore di ricerca di voli e hotel jetcost.it.



Bergamo e Brescia, Capitali italiane della Cultura - La Capitale italiana della Cultura, un'idea lanciata nel 2014, vuole promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale italiano con progetti e attività. Ora per la prima volta sono due le città scelte come Capitale Italiana della Cultura, un riconoscimento della loro vitalità culturale nonostante quanto vissuto durante la pandemia. Per Bergamo e Brescia significa l'avvio di un progetto di ampio respiro per affrontare le sfide contemporanee incentrate su cultura, sostenibilità, valorizzazione del patrimonio artistico, benessere e innovazione. Bergamo e Brescia diventano un'unica città "illuminata" e un'unica capitale. Quattro gli assi tematici: città e natura, tesori nascosti, la città che inventa e la cultura come cura.



A Londra l’incoronazione di re Carlo III d'Inghilterra - Sabato 6 maggio, nell'Abbazia di Westminster a Londra, avrà luogo l'incoronazione di Re Carlo III. Anche Camilla, la regina consorte, sarà incoronata durante la storica cerimonia, anche se con un rito più semplice. Buckingham Palace ha dichiarato che la cerimonia combinerà l'antico e il moderno. Le incoronazioni si tengono nell'Abbazia di Westminster a Londra da oltre 900 anni: la chiesa medievale è da sempre lo scenario di una cerimonia che rappresenta un mix di simbolismo religioso e costituzionale. Un'occasione unica per immergersi nella vita della famiglia reale, con visite e mostre a Kensington Palace, Hampton Court Palace e Buckingham Palace. Da non perdere l'opportunità di vedere i Gioielli della Corona alla Torre di Londra, compresa la Corona Imperiale di Stato indossata dai monarchi dopo l'incoronazione.



I castelli della Loira e la mostra su Luigi XI - Visitare i castelli della Loira e i loro splendidi dintorni non ha mai bisogno di una motivazione particolare, tanto sono famosi e stupendi. Tuttavia uno dei siti più ricercati è la tomba di Leonardo da Vinci, che si trova nella cappella di Sant'Uberto nel castello reale di Amboise, chiusa da quasi due anni per lavori di ristrutturazione. Riaprirà proprio nel 2023, in concomitanza con una grande mostra su Luigi XI, nel 600° anniversario della sua nascita. Leonardo da Vinci visse e lavorò in questo castello e nel vicino Clos-Lucé su invito di Francesco I nel 1516: "Qui sarai libero di sognare, pensare e lavorare", gli assicurò il re. Nelle cantine sono esposti i modelli delle sue invenzioni e nel parco e negli splendidi giardini che portano il suo nome, ci sono venti delle formidabili macchine da lui ideate che funzionano lungo un percorso interattivo con effetti visivi e sonori di grande effetto.



Anniversari musicali a Vienna - Vienna è da sempre la capitale europea dell'arte e della musica. Fra gli importanti anniversari nella sua agenda culturale del 2023, due delle grandi istituzioni cittadine, il Ballo dell'Opera di Vienna e la Filarmonica di Vienna, celebrano rispettivamente il 65° e l'80° anniversario. Il Ballo dell'Opera del 16 febbraio si svolgerà con il motto "All'insegna della solidarietà", in collaborazione con Österreich hilft Österreich (l'Austria aiuta l'Austria), per raccogliere fondi a favore delle persone più colpite dalla pandemia. Inoltre il Belvedere, che ospita il famoso Bacio di Gustav Klimt, festeggia i suoi 300 anni con una mostra lunga un anno, "Il Belvedere: 300 anni di arte", che rende omaggio all'impatto del museo sulla storia dell'arte di Vienna. Nel 2023 non si potrà poi perdere "Klimt. Ispirato da Van Gogh, Rodin, Matisse...", una mostra in collaborazione tra il Belvedere e il Van Gogh Museum di Amsterdam che presenterà gli artisti che più hanno influenzato il maestro del modernismo viennese.



L’anno di Picasso in Spagna e in Francia - In occasione del 50° anniversario della morte dell'artista spagnolo Pablo Picasso, avvenuta l'8 aprile 1973, il 2023 ne celebra l’opera e l’eredità artistica. Per la ricorrenza, i governi di Francia e Spagna hanno deciso di collaborare a un programma di portata internazionale. "Picasso Celebration 1973-2023" si baserà su una cinquantina di mostre in tutto il mondo, di cui 16 in Spagna. A Madrid, il Museo Nacional del Prado, il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía e il Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, il Museo Picasso di Malaga, il Museo Guggenheim di Bilbao e il Museo Picasso di Barcellona ne ospiteranno alcune. Nell'autunno del 2023 si terrà un importante incontro internazionale, che coinciderà anche con l'apertura del Centre d'Etudes Picasso a Parigi.



Liverpool ospita l'Eurovision Song Contest - Poiché l'Ucraina, vincitrice dell'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest, non è purtroppo al momento in grado di ospitarlo, sarà Liverpool (Regno Unito) a ospitare l'Eurovision Song Contest nel 2023, con la grande finale che si terrà alla Liverpool Arena sul fiume Mersey sabato 13 maggio e le semifinali martedì 9 maggio e giovedì 11 maggio. La BBC ha assunto il compito di ospitare altri paesi vincitori in quattro precedenti occasioni, e quest'anno farà in modo che il vincitore del 2022, l'Ucraina, sia celebrata e rappresentata per tutta la durata dell'evento.



Timișoara, Eleusi e Veszprém Capitali europee della Cultura - La grande invenzione culturale e turistica ideata da Melina Mercuri nel 1985 ha quest'anno tre protagonisti: Timișoara (Romania), Eleusi (Grecia) e Veszprém (Ungheria). Il programma Timisoara 2023 coinvolge oltre 1.800 artisti e operatori culturali, 55 artisti in residenza, 329 eventi e produzioni locali, oltre 1.300 volontari impegnati in progetti e collaborazioni con operatori e istituzioni di 26 paesi europei. Nell'ambito del programma, la città ospiterà una grande mostra sull'opera dello scultore Constantin Brancusi. "Misteri della transizione" è il titolo del programma di Eleusi, concentrato su quattro obiettivi: Cultura, Persone, Città e Ambiente. Con il suo sito archeologico, il suo antico porto e una serie di edifici industriali abbandonati che in alcuni casi vengono trasformati in luoghi culturali, Eleusi è una dinamica città che assomiglia a un museo a cielo aperto, pronta a regalare molte sorprese ai visitatori, attraverso residenze d'artista, opere originali site-specific, mostre. Ricco anche il programma Veszprém-Balaton, che fra l’altro prevede fra i punti salienti la mostra pop-up Pure Lake Balaton, Pure Art di HybridCycle, con dipinti, fotografie e opere d'arte visiva sul tema della sostenibilità.



Cuenca Capitale spagnola della gastronomia - Fra le principali città della Castiglia-La Mancia, è stata designata per quest’anno Capitale spagnola della gastronomia (CEGIl CEG è un evento annuale creato dalla Federazione Spagnola dei Giornalisti e Scrittori di Turismo e dalla Federazione Spagnola degli Alberghi e della Ristorazione. Intenso il programma di attività gastronomiche durante tutto l'anno, che evidenzierà la varietà dei suoi prodotti e l'innovazione culinaria dei suoi chef. La sua offerta gastronomica si basa su una cucina austera e semplice, in totale connessione con l'ambiente naturale circostante. I prodotti tipici di Cuenca sono l'alajú, un dolce a base di mandorle, spezie e miele ricoperto da due cialde, gli zarajos, il morteruelo, l'atascaburras e altri piatti come il gazpacho, la caldereta, le migas, gli stufati e i piatti a base di selvaggina di grossa taglia, come il cervo e il cinghiale, e un liquore chiamato resolí.



In Toscana il Festival e il Mese di Giacomo Puccini - In vista del centenario della morte di Giacomo Puccini, fra i più importanti compositori di tutti i tempi, avvenuta nel 1924, vengono organizzati – come ogni anno - a Torre del Lago in Toscana, il Festival Pucciniano e il Mese Pucciniano. Nato a Lucca ma incantato dal fascino di Torre del Lago, il compositore non ha mai lasciato questi luoghi, che lo hanno spesso ispirato per creare le sue opere di fama internazionale: La Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot. Il Festival Pucciniano è il più importante evento lirico in Italia e l'unico al mondo dedicato a Puccini. Si svolge in luglio e agosto e offre la possibilità di ascoltare grandi star della lirica mondiale che interpretano i capolavori di Puccini in un grande teatro all'aperto sulle rive del Lago di Massaciuccoli, proprio di fronte alla Casa Museo di Puccini. Tra il 29 novembre, anniversario della morte di Giacomo Puccini, e dicembre, il Mese Pucciniano si dipana fra numerosi concerti, conferenze e spettacoli e si conclude il primo gennaio con il Concerto di Capodanno.



Tutankhamon e il Grande Museo Egizio - Sebbene la scoperta della tomba di Tutankhamon sia avvenuta il 4 novembre 1922, l'Egitto intende celebrare il centenario della sua scoperta nel 2023, in concomitanza con l'attesa apertura del nuovo Grande Museo Egizio, che sarà il più grande museo archeologico del mondo e ospiterà oltre 100.000 reperti. All'orizzonte e già in costruzione c'è anche la creazione della controversa nuova capitale amministrativa dell'Egitto, a Est del Cairo, che sostituirà l'attuale complesso come centro del governo, sfoggiando con orgoglio la torre più alta dell'Africa e il Green River Park di 35 chilometri, progettato per imitare la forma del Nilo.