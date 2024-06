Vacanze in camper: la Danimarca è la destinazione ideale

LA COSTA NORD-OCCIDENTALE – Si viaggia fra luoghi pittoreschi e paesaggi selvaggi, fra cui Lønstrup, un affascinante villaggio di pescatori sul Mare del Nord, con fantastiche esperienze artistiche; Løkken, famosa per le sue ampie spiagge sabbiose ornate da quasi 5.000 capanne bianche in estate; la natura unica e le attività per una vacanza attiva a Slettestrand e Thorupstrand, che offrono splendide spiagge, attività sportive e sapori locali; Thyborøn, dove il Mare del Nord incontra la calma del Limfjord; il Parco di Thy, con la sua natura incontaminata, un paradiso per gli amanti della vita all'aria aperta; Klitmøller, rinomata per le sue onde impressionanti, che attirano surfisti da tutto il mondo.Tra Thyborøn e il Parco Nazionale di Thy, molte foche riposano sui banchi di sabbia: le si può osservare da vicino grazie a tour in barca.



JUTLAND SETTENTRIONALE - Sulla cima della Danimarca si scoprono paesaggi mozzafiato modellati dall'ultima era glaciale. La natura è grandiosa e affascinante e offre panorami unici e suggestivi. Nella Riserva naturale di Jyske Ås ci sono quasi 40 colline alte più di 100 metri, perfette per escursioni con magnifiche viste panoramiche. Lungo la strada per Frederikshavn, la vista si apre sulla Fortezza di Bangsbo e sulla scogliera di Pikkerbakken, creatasi durante l'era glaciale. Col traghetto si raggiunge Læsø, la più grande isola del Kattegat, famosa per la produzione di sale, i tetti di erba marina che durano circa 350 anni, e altre attrazioni naturali. Seguendo il Percorso Verde (“Den Grønne Tur”) da Frederikshavn ci si imbatte torri di osservazione per i rapaci ideali per gli amanti del birdwatching e in Råbjerg Mile, un'enorme duna mobile soprannominata il “Deserto della Danimarca”. A Grenen, i due mari si incontrano dando vita a uno straordinario fenomeno naturale. Tappa d’obbligo, poi, a Skagen, la città più a nord del Paese: ha il più alto indice di luminosità della Danimarca e, con il suo fascino artistico e bo- hémien e le sue spiagge infinite, è una perla della natura e una vibrante testimonianza dell'arte danese. Infine, da vedere la chiesa di Den Tilsandede Kirk, quasi inghiottita dalla sabbia, e l’insolita spiaggia delle palme vicino a Frederikshavn, che offre un tocco esotico con le sue palme sulla sabbia bianca.