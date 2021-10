Danimarca: autunno slow, tra colori splendidi e tanta cultura

Danimarca perchè no? Splendida e accogliente, Copenaghen è la città perfetta per un weekend lungo, anche in autunno, e soprattutto ora che sono state eliminate tutte le misure restrittive anti-Covid. Tra una visita ai musei e una pedalata in bicicletta, in pieno stile green danese , passando per i quartieri di design dall’architettura innovativa, è facile stupirsi davanti alle piccole meraviglie quotidiane.

Per non parlare delle proposte gastronomiche, così varie e gustose, dalla nuova cucina nordica e i ristoranti stellati, alla squisita pasticceria locale, stand di hot dog danesi e microbirrifici artigianali. Ma Danimarca non vuol dire soltanto Copenaghen.



Aarhus - La seconda città della Danimarca è un’ottima soluzione per un city break “allargato”. Dalle architetture avveniristiche, agli straordinari musei tra passato e futuro, gastronomia squisita e una natura a due passi dalla città, da godersi anche in autunno. Senza dimenticare i quartieri dello shopping – meglio se di design – e le escursioni nei dintorni come il museo etnografico Moesgaard o l’iconico ponte circolare, Infinity Bridge.



Odense - A solo un’ora e mezza da Copenaghen, un viaggio in Danimarca non può prescindere da una tappa nella città natale di Andersen. Tra stradine acciottolate, luoghi fiabeschi, la visita di Odense sulle tracce dello scrittore danese più celebre al mondo è una magica avventura d’altri tempi. Da non perdere la nuovissima Casa museo di H.C. Andersen, aperta la scorsa estate : un’esperienza inedita tra architetture, suoni, luci e flusso di immagini alla scoperta della sua vita e delle sue opere.



Halloween al Tivoli, Copenaghen - Fino al 7 novembre, i giardini di Tivoli di Copenaghen si trasformeranno in un tripudio di zucche, balle di fieno e colori autunnali e saranno pervasi da un’atmosfera ricca di magia, stregoneria e tante sorprese. Spettacoli, concerti e simpatici personaggi in costume accompagneranno bambini e adulti tra le attrazioni e le giostre del parco. I più coraggiosi potranno addentrarsi nelle case stregate per urlare a squarciagola “dolcetto o scherzetto?”.



Halloween a LEGOLAND Billund - Fino al 31 ottobre LEGOLAND Billund sarà infestato da fantasmi, stregoni, ragni e pipistrelli per un mese da brivido! Da non perdere la passeggiata “dolcetto o scherzetto” per incontrare i mostri più spaventosi che infestano il parco e riempire l'apposito sacchetto con tante dolcissime leccornie.



Per maggiori informazioni: www.visitdenmark.it