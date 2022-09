Canarie: anche itinerari del gusto tra vino, rum e caffè

Per la sua collocazione geografica, sull’

si trovano diverse specie vegetali tropicali; il clima poi aiuta nellocon anni di tradizione e storia alle spalle. Per questo oggi le isole si impegnano a incentivare un modello di coltura e uno stile di vita che i turisti possono scoprire visitando vigneti, piantagioni di caffè e di canna da zucchero.- Le Isole Canarie vantano una lunga tradizione nella produzione di vino e nelle coltivazioni viticole. Il vino, che ancora oggi si produce a livello locale, in origine è stato portato dagliche transitavano di qui proseguendo verso il Nuovo Mondo. I produttori hanno poi perfezionato l'arte della viticoltura per secoli e in epoche più recenti, i coltivatori hanno iniziato ad adottare metodi di produzione biologica, come nei vigneti di Gáldar (Gran Canaria), e di La Villa de La Orotava e Güimar (Tenerife). L'arcipelago canario conta dieci vini con la denominazione di origine, cinque delle quali si trovano a) e altri cinque a- la viticoltura assume aconnotati epici: qui gli agricoltori hanno sfidato gli elementi della natura, il vento e la terra, per creare tra i migliori vini delle isole e fra i più premiati in Europa. Hanno modellato il suolo con apposite buche dove far crescere le piantine di vite e mantenere la poca umidità necessaria a produrre un’uva incredibile. I vigneti nella zona del parco naturale di La Geria, che comprende anche quelli presenti nei comuni di, sorgono infatti su un terreno prevalentemente vulcanico e la crescita delle piante viene favorita attraverso delle tecniche di coltivazione che sfruttano l’umidità degli Alisei.- Nei territori di Tenerife e Gran Canaria si possono osservare chilometriche distese di canne da zucchero, coltivate secondo tradizioni risalenti a più di quattrocento anni fa e raccolte solo una volta all'anno per distillare ildelle Canarie. Qui, all'ombra del, (riconosciuti insieme al Risco Caído come Patrimonio dell'Umanità dall'), i turisti giungono da tutto il mondo per scoprire come la canna da zucchero viene lavorata con metodi che privilegiano l’etica e la sostenibilità ambientale.- C’è poi anche la coltivazione delle, uno dei fiori esotici più belli e ricercati che appartengono a un genere primordiale di piante molto diffuso in Sudafrica e in Australia.. Sono noti anche con il nomeperchè nascono quando gli incendi liberano il suolo dalle foglie che nascondono e soffocano i semi. Piantagioni di protee visitabili sorgono proprio accanto alla strada che conduce i visitatori al. La posizione strategica ha fatto sì che il sito sia diventato una tappa obbligatoria per i visitatori che passano perPer maggiori informazioni: www.ciaoisolecanarie.com