Canarie selvagge: il piccolo, splendido arcipelago di Chinijo

è una perla rara incastonata in un diadema, una vastissima riserva naturale con fondali incontaminati, che fa parte del territorio delle Canarie. Questo piccolo gruppo di isole offre unoadulti e ragazzi. Basta indossare maschera e boccaglio e tuffarsi all’avventura.- Alle Canarie e anche attorno a, le temperature medie raggiungono i 24 gradi e le precipitazioni sono rare: l’ideale per svolgere tutto l’anno attività all'aperto come snorkeling e immersioni in profondità. L'arcipelago Chinijo ha fondali spettacolari che offrono un vero paradiso per le famiglie che vogliono godersi il mare nella sua dimensione sottomarina. L’area offre incredibili opportunità anche per i, che possono esplorare grotte e relitti e andare alla ricerca di specie esotiche uniche al mondo.- Il tratto di mare che si trova a Nord dell’isola diospita le isole che compongono il Chinijo appunto. L’isola principale è La, l’isola che soltanto quattro anni fa nel 2018 ha ottenuto l'autonomia amministrativa diventando l’ottava isola delle Canarie. Oltre all’isola maggiore, nelle acque dell’Oceano sono distribuiti gli isolotti di. L’intero arcipelago è un’area naturale protetta ed è la più grande riserva marina dell’Unione Europea, vasta 700 chilometri quadrati. Laospita una grande abbondanza tra flora e fauna con alcune specie rare che vivono solo qui. I subacquei possono assistere allo spettacolo della vita marina: grandi distese di piante marine e numerosi tipi di alghe colorate creano un palcoscenico variopinto. C'è un'incredibile fauna selvatica:. Ci sono grotte, anfratti, archi, labirinti e tunnel. La flora e la fauna sono incredibili; a pochi metri dalla spiaggia, semplicemente con un boccaglio e una maschera, si possono già vedere alcune specie di pesci, crostacei, molluschi e coralli.- Ci sono moltissimi siti per le immersioni attorno a La Graciosa, ma quattro in particolare sono quelli che consigliano gli abitanti di queste zone. Primo fra tutti(per esperti), un posto davvero speciale, una secca che si innalza da un fondale di circa 70 metri per arrivare a 15-25 metri. Qui ci sono formazioni coralline che hanno migliaia di anni e raramente sono osservabili con semplici immersioni subacquee. Il secondo luogo da vedere è, un ambiente fantastico con gallerie, tunnel e archi ricoperti di anemoni. I raggi del sole, che filtrano attraverso le acque, creano magici giochi di luce grazie ai colori di questi “fiori” sottomarini. Gli appassionati sapranno riconoscere pesci come le. C’è poi il Roncadores, un acquario naturale con. E infine, Las Anclas, luogo contraddistinto dalla presenza di molte ancore di navi pirata del XV e XVI secolo, abbandonate dai pirati per sfuggire alle navi della marineria spagnola.- Alla Graciosa c’è l’unico centro per immersioni dell'intero arcipelago Chinijo. Si trova a, uno dei due luoghi abitati dell’isola, dove vivono più o meno 700 persone. Qui, si può noleggiare tutto quello che occorre per le immersioni e usufruire anche dei corsi per subacquei e “”, a tutti i livelli di preparazione, dai principianti ai professionisti. Si può anche provare l’ebbrezza del "battesimo" del Diving dopo un’adeguata formazione. Per arrivare a La Graciosa, c'è un servizio di traghetti (Líneas Romero oppure Biosfera Express) da Órzola sulla costa Nord di Lanzarote. Per raggiungere il porticciolo e villaggio di pescatori Caleta de Sebo occorre mezz’ora. I veicoli a motore sono pochi, e le biciclette sono il mezzo di trasporto preferito anche tra i turisti.Per maggiori informazioni: www.ciaoisolecanarie.com