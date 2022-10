Austria: la via delle grappe tra gli splendori del Kufsteinerland

E l’

autunno

Quattro leader della distilazione -

L’assaggio con il bicchiere giusto -

Sapori di malga -

Le delizie del latte -

è la stagione ideale per visitare il Kufsteinerland, i suoi paesaggi immersi nella natura e le sue tradizioni. Le visite guidate permettono di capire nel dettaglio il grande lavoro che si nasconde dietro la produzione di distillati: grazie alla degustazione guidata si impara a valutare la chiarezza, i diversi aromi fruttati e le differenti note aromatiche.Le quattro distillerie della regione di Kufstein rendono la via delle grappe un’esperienza indimenticabile: si intraprende un emozionante e gustoso viaggio alla scoperta della grande varietà delle grappe tirolesi, immergendosi nei segreti delle acqueviti perfette. La distilleria “Zum Messerschmied” di Ebbs, la “Brennoase“ di Langkampfen, la „Höck“ di Schwoich e per finire la distilleria „Stix“ di Thiersee sono dei veri e propri laboratori del gusto dove la frutta viene praticamente trasformata per unirsi con altri ingredienti preziosi che compongono i vari distillati. Gli alambicchi sono messi in funzione per mostrare la sofisticata tecnica della distillazione, usata da secoli per distillare.E per una degustazione davvero speciale, entrano in campo i celebri bicchieri soffiati a mano della vetreria Riedel, che sa unire la forma perfetta dei bicchieri a ciò che si sta degustando. Dal 1756 Riedel inventa forme diverse per compiacere i diversi vini e distillati. All’interno del laboratorio potrete ammirare dal vivo la creazione dei famosi calici e dei decanter. Centinaia di forme differenti per la perfetta degustazione. All’interno della famosa vetreria si ha la possibilità di osservare i mastri vetrai direttamente all’opera e di approfondire la conoscenza sull’arte del vetro, all’interno del museo interattivo. La "Sinnfonie", la rappresentazione multimediale della vetreria Riedel, invita a compiere un viaggio attraverso il mondo dei calici e dei sensi. Piacere e divertimento. Un'esperienza da vivere con tutti i sensi. Un'avventura di percezione sensoriale.Ma l’autunno goloso continua anche nelle malghe immerse nella natura alpina: la colazione in questi angoli paradisiaci è uno spettacolo non solo per gli occhi ma anche per il palato. Il profumo del caffè si sente nell’aria e si mescola a quello dei boschi. Il burro artigianale e le diverse qualità di marmellate alla frutta sono una sinfonia di sapori. Prodotti bio, ingredienti naturali e ricette regionali. Tra incantevoli pascoli e dolci colline si può visitare il caseificio Aschinger Alm che si trova sotto il rifugio di montagna Aschinger Alm, alle pendici dello Zahmer Kaiser: durante l’estate è la residenza estiva delle mucche che producono il latte con il quale vengono prodotte delle vere rarità. Il profumo inonda l’interno caseificio alpino: una forma di formaggio si trova accanto all'altra. Gerhard Ritzer, il casaro, mostra agli ospiti con orgoglio la camera di invecchiamento e spiega le ricette che vengono tramandate di generazione in generazione, seguendo le antiche tradizioni.Qui si assaggiano burro, formaggi molli, yogurt e tanti tipi di formaggi diversi, primi fra tutti il "Bergkäse" (formaggio di montagna), una vera e propria rarità premiata più volte in concorsi internazionali. Oltre ai formaggi alpini ed altri prodotti caseari, si possono assaggiare tantissime specialità tirolesi come Speck, salsicce affumicate, salami della malga, miele e grappe. Per assaggiare le più buone specialità del territorio immersi in un’atmosfera autentica tirolese, si può pranzare alla Brentenjochalm: piatti preparati con cura seguendo le tradizionali ricette. Tra le specialità: le frittelle accompagnate dalla marmellata fatta in casa, anzi in malga. Un’esperienza da gustare con i cinque sensi, immersi in un paesaggio incantevole.Per maggiori informazioni: www.kufstein.com