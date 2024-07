In Austria una strada vicino al cielo: il Grossglockner

MUSEO PORSCHE - Ma c’èanche l'esposizione di auto e moto più alta del mondo nel centro visitatori; inoltre, il centro visitatori del Grossglockner Kaiser-Franz-Josefs-Höhe per l’estate 2024 diventa teatro per l’esposizione di alcune mostre temporanee di grande interesse come “Oltre le prestazioni. 50 anni di Porsche Turbo - da auto sportiva a innovatore sostenibile", Porsche AG e il Museo Porsche di Stoccarda celebrano il 50° anniversario della storica 911 Turbo ai piedi del Grossglockner. In occasione di questa mostra, in programma dalla seconda metà di giugno, i turisti potranno conoscere il grande mondo di Porsche e scoprire come l’azienda automobilistica si sta affacciando a temi legati alla sostenibilità e al futuro della mobilità.



ITINERARI DIDATTICI - Lungo l’itinerario sono presenti anche itinerari didattici che coinvolgeranno grandi e piccini come il “Mondo dell’avventura per bambini High Five”: si tratta di un vero e proprio percorso educativo diviso in 5 stazioni e, in ognuna di queste, grandi e piccoli escursionisti possono imparare cosa significa vivere la montagna rispettando il paesaggio e la fauna che la vive oltre a concedersi qualche minuto di relax. Rifugi e malghe, invece, sono il luogo ideale dove poter organizzare soste golose degustando i prodotti tipici di questa valle.