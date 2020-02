Anguilla: i Caraibi chic e family friendly

Anguilla si trova fuori dagli itinerari più battuti dal turismo e quindi ha mantenuto un carattere esclusivo, un’aura minimalista e molto chic. Arrivati ad Anguilla la cosa migliore è noleggiare un'auto per andare alla scoperta dell’isola. Indispensabile avere sempre con sé il costume perché è sempre forte la tentazione di fare un tuffo nel mare cristallino.



Bambini a lezione di snorkeling - Un modo per osservare da vicino la fauna marina di Anguilla è un’escursione su una barca con il fondo di vetro. Basta presentarsi a Shoal Bay East e chiedere del capitano Junior Fleming: vi guiderà in un fantastico tour o vi accompagnerà in una delle baie nascoste dell’isola; è anche un’occasione per visitare le isolette sperdute in mezzo al mare, non lontano dalle coste di Anguilla. Junior offre anche delle utili lezioni per fare snorkeling, una delle attività “must” durante una vacanza ad Anguilla. Non c’è da preoccuparsi per i più piccoli se non sanno ancora nuotare bene, perché saranno seguiti con attenzione dall’esperto marinaio.



Family sub – E’ un’altra divertente attività che coinvolgerà tutta la famiglia: Family sub dà la possibilità anche ai più piccoli di vivere un’esperienza indimenticabile come lo snorkeling. consigliabile il Dive and Snorkel Trail, un percorso di 100 metri destinato alle immersioni e allo snorkeling, situato nella suggestiva Little Bay. Il percorso offre la possibilità di ammirare la bellissima barriera corallina e i coloratissimi pesci che la abitano. Fare snorkeling è il modo migliore per godere appieno delle meraviglie mozzafiato del Mar dei Caraibi.



Un tuffo nella storia - Ma Anguilla offre anche storia e cultura: dal sito di Big Spring Heritage a visitare i suoi petroglifi di oltre 1000 anni, fino all’Old Valley, il villaggio storico di Anguilla, risalente all’epoca amerindia, all’Ebenezer Methodist Church, la chiesa più antica, fino all’Heritage Museum, nel quale è possibile ripercorrere ogni momento della storia di Anguilla.



All’aria aperta - La maggior parte delle strutture alberghiere offre infatti campi da tennis, di pallavolo o basket. Anche il golf è uno sport molto amato dai turisti. Potreste infine cimentarvi con l’equitazione, il kiteboard, il windsurf, gli sci d’acqua, la barca a vela o il catamarano, così come il tubing e le corse in motoscafo, tutte attività all’insegna del divertimento e dell’avventura. Insomma, dal semplice relax sotto l’ombrellone o prendendo il sole alle attività più interattive, Anguilla offre un’ampia scelta di intrattenimento per tutti i gusti.



Per maggiori informazioni: www.anguillacaraibi.org