Samaná, paradiso terrestre nella Repubblica Dominicana

La città di Samaná é il capoluogo di questa provincia della Repubblica Dominicana,mentre Las Galeras é il punto da cui partono le escursioni per la famosa Playa Rincón; Las Terrenas é il principale centro turistico, ma conserva ancora un ambiente rilassato da spiaggia di città con alcuni grandi negozi, ristoranti e bar. Ecco cosa vedere a Samaná.



Da scoprire – Il Museo dei Taino dove scene a grandezza reale raccontano la storia degli indiani Taino e del loro primo incontro con i conquistatori spagnoli: un’esperienza attraverso un percorso per l’intero museo. Una passeggiata sull’Avenida de la Marina, il Boulevard che si affaccia sulla baia di Samaná con il suo ponte pedonale é una delizia per i fotografi. La Churchua, una Chiesa in legno del XIX secolo costruita da schiavi afro-americani che avevano recuperato la libertà e che immigrarono a Samaná per l’offerta di terreni gratuiti da coltivare.



Le balene - Samaná è uno dei migliori posti al mondo per l’avvistamento delle balene, che scorazzano nei pressi dell’isola per il piacere dei turisti. Il periodo di avvistamento delle balene va dal 15 gennaio al 30 marzo. Punta Balandra, sulla strada che va dalla città di Samaná a Las Galeras, ha un punto di vantaggio perché permette l’avvistamento delle balene senza dover prendere una barca. Se non si avesse la fortuna di poter andare ad avvistare le balene, il piccolo Museo de las Ballenas fornisce interessanti informazioni sul passaggio delle balene a Samaná. Cayo Levantado è un’isoletta a 20 minuti dal porto di Samaná, famosa per le sue spiagge. In vendita assolutamente da provare specialità dominicane, tra le quali pesce fritto, frittelle, riso e fagioli.



I gioielli naturali - Il Parco Nazionale Los Haitises é uno dei gioielli della corona della rete di parchi nazionali della Repubblica Dominicana. Los Haitises significa in Taino “terreno collinare”, e il parco ospita una delle ultime foreste pluviali dell’isola. Il Parco, che ha anche un’estesa area popolata da mangrovie, ricopre un’estensione di 1600 km². Un miracolo naturale pieno di isolotti e grotte, la cui giungla é stata usata come sfondo per il film Jurassic Park.



Le spiagge - A Playa Rincón ci sono 4,8 km di insenatura con una spiaggia ancora incontaminata conosciuta per la sua sabbia bianca, per le acque tranquille e onde placide; a 15 minuti di macchina o di barca dalla città di Las Galeras. Puoi assaporare pesce fresco alla griglia dai “chiringuitos” sulla spiaggia. Playa Frontón é conosciuta per il nuoto e lo snorkeling. Nella costa nordest ecco Playa Punta Popy e Playa Portillo, mentre a ovest si trovano Playa Bonita, Playa Las Ballenas e Playa Cosón la spiaggia del body-board.



La cucina - Da provare l’esperienza di mangiare pesce fresco alla griglia direttamente in spiaggia con una piña colada fatta di ananas fresco tritato insieme al cocco fresco. Noci di cocco e zenzero sono gli ingredienti tipici della cucina di Samaná. Il “Pescado con coco” é il piatto tipico.



Vita notturna - Nella città di Samaná, la vita notturna si svolge tutta nel Malecón, con i suoi ristoranti, bar all’aperto e negozi di liquori che gli danno un’aria pittoresca. A Las Galeras, dopo un giorno di spiaggia e mare, ci si raduna nei ristoranti per la cena e a bere in compagnia. Si può godere del ritmo della bachata e del merengue al Calle Principal, facile da riconoscere per il gran numero di abitanti del posto che si riuniscono all’esterno del locale. A Las Terrenas c’é il Pueblo de los Pescadores e famose discoteche sulle vie principali Calle Duarte, 27 de Febrero e Emilio Prud’Homme.



