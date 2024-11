Nell’Algarve per trovare l’eterna primavera

ETERNA PRIMAVERA - L’Algarve è la meta ideale per una fuga dal grigiore della routine cittadina, per recuperare all'aria aperta energia e positività, in uno scenario incantevole e possente affacciato sull'oceano. Chi sta programmando qualche giorno di break, troverà nella “regione dell’eterna primavera” la possibilità di fare sport e cimentarsi in attività all’aria aperta, dal trekking al golf, dalla pesca sportiva al birdwatching fino, naturalmente, al surf (per il quale la zona è frequentata da appassionati di tutto il mondo) lungo i suoi spettacolari 200 km di costa atlantica.



CICLOTURISMO SU MISURA - L’Algarve è tradizionalmente una meta molto amata del cicloturisti: gli appassionati di viaggi in bicicletta troveranno nella splendida linea costiera che si estende lungo il lato meridionale del Portogallo, nelle sue lunghe distese di sabbia protette da alte falesie dai riflessi dorati e nei suoi percorsi verdi caratterizzati dalla bassa vegetazione, bei percorsi di ogni genere di difficoltà e di impegno.