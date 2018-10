Lugano, il gioiello del Canton Ticino

Passeggiando nella più grande città del Cantone, si raggiunge il lungolago, il luogo più suggestivo e rappresentativo di Lugano: uno specchio d’acqua alpino percorso tutto l’anno da caratteristiche imbarcazioni. È d’obbligo una visita al polmone verde della città, il Parco Ciani, un’area di oltre 60.000 metri quadrati di natura, considerato uno dei più bei parchi svizzeri. Amato sia dai luganesi che dai turisti, il parco è diviso in due zone, la prima costituita da aiuole fiorite con fontane e prati all’inglese e la seconda, più autoctona, dove è possibile ammirare le piante tipiche dei boschi ticinesi (querce, tigli, platani e aceri).



Un’esperienza unica per il team è il soggiorno al The View, boutique hotel dallo stile ricercato che gode di una vista mozzafiato sul lago e offre servizi unici, come la modernissima SPA. L’architettura interna ricorda un moderno yacht con i pavimenti in legno di teak, i frontali in vetro e i mobili in pelle e acciaio cromato. In questa struttura, design e ecologia si fondono e per rendere più speciali le escursioni degli ospiti, l’hotel mette a disposizione biciclette elettriche.



Lugano è un importante centro finanziario, il terzo del paese, ma riveste un prezioso ruolo anche nell’arte, infatti sono presenti numerosi musei, tra i quali il LAC, il più grande centro culturale della città dedicato alle arti visive e sceniche e alla musica. I suoi tre piani espositivi ospitano la collezione permanente della città di Lugano e del Cantone Ticino, ma anche mostre temporanee e installazioni. Il Lac ha l’intento di promuovere e valorizzare l’offerta artistica e l’identità di Lugano: autentico crocevia tra il nord e il sud dell’Europa.



Una città tranquilla eppure profondamente cosmopolita, il luogo ideale dove trascorrere un fine settimana all’insegna della cultura e della natura.