Il Natale dal Mondo di Donnavventura

Come ogni anno, Donnavventura ci tiene a farvi gli auguri di Buone Feste nel migliore dei modi. Il Natale è il momento dell’anno in cui sognare è ancora più bello e noi vogliamo aiutarvi a farlo, portandovi nei luoghi dove Donnavventura ci ha lasciato il cuore!

Voliamo insieme quindi verso una delle città più famose al mondo, verso la "Grande Mela”: New York City. A Natale, la regina delle città si trasforma, ricoprendosi di luci e addobbi. I vetri dei grattacieli riflettono gli alberi illuminati a festa; Central Park si tinge di oro con le foglie che stanno finendo di cadere, e il maestoso albero di Natale del Rockfeller Center, si accende.

In ogni angolo della città, vengono allestiti fantastici addobbi e le vetrine dei negozi sulla Fifth Avenue si illuminano in modo travolgente. Tradizione irrinunciabile è la pista di pattinaggio del Rockefeller Center, dove la magia del Natale si compie tra neve e divertimento.

Anche Ginevra è famosa per il suo spirito natalizio! Tra novembre e dicembre si trasforma in un magico mondo di Natale. “Noël au jardin” è un mercatino interamente dedicato a questa gioiosa festività, addobbato con luci e decori in pieno spirito Natalizio. Le attrazioni sono diverse, anche per i più piccoli, come la pista di pattinaggio e le colorate giostre con cavalli e carrozze.

Anche le vie del centro si riempiono di luminarie e alberi di Natale sfavillanti di luci!

Voliamo in una località suggestiva incorniciata dalle montagne che si ergono fiere intorno a lei come a volerla proteggere: Livigno!

La sua valle si tinge di bianco e la neve la rende silenziosa e magica.

Passeggiate a cavallo sulla neve, gite in motoslitta, ciaspolate ad alta quota e incontri con simpatici lama, rendono unico il periodo natalizio in questa località italiana. Tra luci e decorazioni, Livigno durante questa magica festività, diventa un punto luminoso immerso nel bianco candore.

Siamo abituati a pensare al Natale circondati dalla neve e con una tazza di cioccolata, ma perché non pensarlo invece al caldo e baciati dalla luce del sole?

Voliamo in Polinesia francese, l’autentico paradiso in terra. Il suo è uno scenario mozzafiato che fa venir voglia di partire subito. Un paradiso di acque cristalline, un susseguirsi di isole ed isolotti dalle sabbie bianche, circondate da acque smeraldine punteggiate da palme e agitate da un vento gentile.

Meta dove il Natale è sinonimo di neve è La Thuile! Ha il fascino indiscusso della montagna, un manto nevoso che ricopre ogni cosa, e la rende un villaggio incantato.

In Giordania, già dagli inizi del mese di dicembre, lo spirito natalizio pervade questa meta, dove secondo la tradizione viene gustata frutta secca di ogni tipo. Qui, il dolce e tenue tepore invernale pervade la meravigliosa Petra, ed anche l’incontaminato deserto di Wadi Rum.

Come non fare un salto verso una delle mete più care a Donnavventura: le Maldive! Qui il Natale è vissuto sempre in totale relax e all’insegna della pace. Distese infinite di acqua azzurra cristallina, isole e isolotti uno più bello dell’altro… l’Arcipelago de le Maldive è sempre una destinazione magica, in qualsiasi momento dell’anno!

Lasciando questo gioiello dell’oceano Indiano, vi portiamo in una città che durante il Natale gareggia tra le meglio addobbate: Tokyo!

Luci e addobbi creano scenari incantati, mentre viali alberati e iridescenti illuminano la notte. Lungo le vie del centro si susseguono alberi di Natale ricchi di decori che diffondono lo spirito natalizio, riscaldando i cuori di chi li guarda.

E da Falcade, Dolomiti venete, Mountain on Venice, concludiamo questo nostro viaggio intorno al mondo. Con tanti nuovi sogni nel cassetto per l’anno nuovo, Donnavventura vi augura buone feste!