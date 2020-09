Donnavventura: vacanze in barca fra Elba e Sardegna

Da sempre le vacanze in barca, sono tra le più sognate; lasciare gli ormeggi della quotidianità per dirigersi verso la libertà con un mare tutto per sé. Calette esclusive e un modo tutto diverso quanto unico di viverle. Angoli di paradiso nell’intimità della famiglia, con il fidanzato o con un gruppo di amiche, proprio come il team di Donnavventura, sempre pronto a vivere nuove emozioni.

Disegnare la rotta, il programma di viaggio, condividerlo con l’equipaggio, definire i ruoli, “fare cambusa”, sistemare la barca, scegliere i posti da non perdere sulla mappa, sono tutte tappe fondamentali per dare il via alla scoperta delle coste italiane!

Ci troviamo all’Isola d’Elba, che, con le sue duecento spiagge, offre scenari sempre suggestivi e particolari in cui l’unica costante rimane il turchese del mare.

Donnavventura: tra calette, da sogno e colori magici Donnavventura 1 di 17 Donnavventura 17 di 17 Donnavventura 17 di 17 Donnavventura 17 di 17 Donnavventura 17 di 17 Donnavventura 17 di 17 Donnavventura 17 di 17 Donnavventura 17 di 17 Donnavventura 17 di 17 Donnavventura 10 di 17 Donnavventura 11 di 17 Donnavventura 12 di 17 Donnavventura 13 di 17 Donnavventura 14 di 17 Donnavventura 15 di 17 Donnavventura 16 di 17 Donnavventura 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci Le inviate del programma, in navigazione tra l'Isola d'Elba e le spiagge più belle della Sardegna

Il vento che soffia persistente è un invito a prendere il largo. Ed ecco che si raggiunge Giglio Porto, dove svetta Giglio Castello, un borgo medievale considerato tra i più belli di Italia.

Impossibile non soffermarsi ad ammirare anche Giglio Campese, dove si erge la Torre Medicea, costruita dal Gran Duca di Toscana a scopo difensivo contro le scorribande dei pirati.

In questo tour alla ricerca degli “azzurri” delle acque, rotta obbligatoria è la Sardegna con sosta nell’Arcipelago della Maddalena, che offre oasi naturali, con sabbia bianca finissima, bagnate da un mare trasparente e circondate da gigantesche rocce che delineano queste meravigliose baie. Come Cala Coticcio, una delle più belle calette del parco nazionale maddalenino; una vera e propria piscina naturale, con sabbia sottile e candida. Un autentico paradiso in terra.

Il bello di viaggiare in barca è che ti permette di vivere il mare in tutti i suoi aspetti, tra il vento che rinfresca, il sole che risplende, e gli affascinanti tramonti da ammirare.