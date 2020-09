Donnavventura: tra il Veronese e Trieste

Donnavventura Italia continua il suo viaggio attraverso la nostra penisola, in questa puntata saremo in Veneto, dove andremo alla scoperta della Lessinia-Valpantena e poi ci dedicheremo al litorale del Friuli-Venezia Giulia. La Lessinia prende il nome dai Monti Lessini e si sviluppa nelle Prealpi venete, principalmente in provincia di Verona. Il nostro punto di partenza sarà Grezzana dove visiteremo Villa Arvedi, una dimora signorile del ‘600 con mirabili affreschi e un elegante giardino all’italiana.

Nella frazione Bellori visiteremo un antico mulino e vedremo come si prepara il formaggio Monte Veronese in modo tradizionale.

Affronteremo in arrampicata la parete rocciosa di Alcenago, una falesia molto conosciuta nella zona e poi scuola di mountain bike a Lugo di Grezzana.

Stabiliremo il nostro campo base presso La Collina dei Ciliegi, un’azienda vitivinicola di cui fa parte anche un prestigioso eco-resort ispirato alla natura e al vino; qui scopriremo i segreti del celebre vino Amarone, partecipando anche alla vendemmia.

La Lessinia-Valpantena vanta alcuni piccoli, suggestivi comuni, come Cerro Veronese, che deve il suo nome alla grande quercia al centro del paese e sant’Anna d’Alfaedo, con il suo interessante museo paleontologico e preistorico che visiteremo. Ammireremo il ponte di Veja, un monumentale arco di roccia, che costituiva l’architrave di una grotta carsica, crollata migliaia di anni fa e poi visiteremo il Forte Tesoro, una fortificazione militare risalente ai primi del ‘900, che faceva parte del sistema di fortificazioni a protezione della città di Verona. Ci sposteremo verso l’alta Lessinia dove raggiungeremo il caposaldo di Malga Pidocchio, un sistema di trincee posto sullo storico confine con l’Impero austroungarico.

Sperimenteremo le moto elettriche, con cui seguiremo percorsi off-road che si snodano nei boschi, ma ci dedicheremo anche alla scoperta delle specialità culinarie della Lessinia, come lo gnocco sbatuo.

Scenderemo nelle profondità della grotta del Monte Capriolo di Roverè Veronese, ricca di stalattiti e stalagmiti, nonché habitat naturale di un curioso anfibio di colore rosa, il proteo.

Conosceremo Erbezzo, che è il comune con più alberi monumentali della Regione Veneto, Bosco Chiesanuova e la cava Rie Lunghe nel territorio di Grezzana.

Lasceremo la Lessinia-Valpantena e raggiungeremo Lignano Sabbiadoro, sul litorale friulano, località balneare divertente e amatissima da sempre. Anche in Friuli-Venezia Giulia, come nel resto della costa adriatica, si pesca utilizzando grandi reti sospese che qui vengono chiamate trabocchi, e poi esploreremo in canoa la Riserva naturale Foci dello Stella. Rimarremo in clima fluviale, stabilendo il nostro campo base in suggestive housboat sul fiume Tagliamento.

Tappa successiva sarà Grado, che si estende tra l'omonima laguna, le foci del fiume Isonzo e il mare Adriatico. Proseguiremo in direzione est sino a Portopiccolo, che si sviluppa in un’insenatura naturale nel Golfo di Trieste e l’ultima tappa di questa puntata sarà proprio Trieste, Affascinante, cosmopolita, mitteleuropea e mediterranea al tempo stesso.

L’appuntamento con la settima puntata di Donnavventura Italia è per domenica 6 settembre alle 13.50 su Rete4.