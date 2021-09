Donnavventura: San Vito e Polignano a Mare

Puglia , terra di mare, colli e pianure sconfinate. Attira visitatori da tutto il mondo per le sue splendide coste ma anche per le sue città e i suoi pittoreschi centri storici. Considerata a tutti gli effetti una perla dell’Adriatico, Polignano a Mare è una località caratteristica situata a soli 33 km da Bari. Ogni angolo sa offrire al visitatore panorami suggestivi, grazie alla fisionomia del paese, che sorge su uno sperone roccioso a strapiombo sul mare e dal quale spiccano le tipiche case bianche.

È circondata da acque limpide e cristalline, più volte premiate con il prestigioso riconoscimento di Bandiera Blu. Da sempre è considerata tra i borghi più belli in assoluto, che almeno una volta nella vita bisogna visitare.

Passando attraversando l'Arco Marchesale si accede al centro storico di Polignano a Mare. Il segno delle varie culture, tra cui quella araba, bizantina, spagnola, romana, che sono passate per questa cittadella durante il corso dei secoli, sono ancora ben visibili passeggiando tra le sue viuzze, vicoli e piazzette. Famose sono anche le terrazze del centro storico che regalano un panorama mozzafiato sul mare.

La sua cartolina più famosa, nonché la spiaggia tra le più fotografate di tutta Italia, è quella di Cala Porto o Monachile. Pare che Monachile derivi dal fatto che qui erano solite riunirsi numerose foche monache. La spiaggia è sovrastata da un ponte borbonico dal quale si può ammirare tutta la cala.

È caratterizzata da due pareti di roccia che cadono a strapiombo sul mare e si stringono creando un'insenatura di sabbia e acqua. Queste pareti sono piene di cunicoli che si collegano con il centro storico.

La costa di Polignano a Mare conta ad oggi più di 70 grotte marine che si sono formate a causa dei fenomeni erosivi legati all’azione del mare e del vento.

Il suo pittoresco paesaggio, sospeso tra terra e mare, è stato fonte d’ispirazione di numerosi artisti. Tra i più illustri e celebri troviamo Pino Pascali, scenografo e scultore internazionale e il cantante Domenico Modugno, al quale la città ha dedicato una statua di bronzo.



Frazione di Polignano a Mare è San Vito e, lontana dalla città, immersa negli ulivi secolari e vigneti, si trova la Tenuta Terre di San Vito. Sorge in Contrada Rascinuso, a due passi dal mare, ed è una terra favorevole alla coltivazione di vitigni e ulivi che crescono adagio, secondo natura, e disegnano un paesaggio unico e perfetto per un'esperienza di Wine Tasting dal sapore di Puglia.

La tenuta è a conduzione famigliare e nasce dall'intento di recuperare il legame con la terra pugliese, riappropriandosi della lentezza della lavorazione, nonché dell’artigianalità.

Giovanni, il padrone di casa cerca di far riscoprire le tradizioni e i sapori genuini.

La Tenuta è guidata con entusiasmo, passione e grande rispetto per l'integrità territoriale.

È come compiere un vero e proprio viaggio enogastronomico attraverso tutti i prodotti tipici pugliesi, senza farsi mancare il vino, qui se ne producono di eccellenti!

Con il tipico e caratteristico porticciolo di San Vito, con le sue barchette colorate, diciamo arrivederci a questa splendida terra, conosciuta per il suo mare azzurro e le bellissime spiagge poste tra speroni a strapiombo.