Donnavventura: resort e agriturismi di eccellenza 

L’Italia, con la sua bandiera tricolore e la sua forma stravagante, offre infinite bellezze . Dalle città d’arte, alla storia che si respira in ogni suo borgo, alla sua natura incredibilmente meravigliosa. Per viverla pienamente ed esplorarla, il modo migliore per farlo è soggiornando in un agriturismo o in un resort d’eccellenza. La nostra penisola ne è completamente disseminata da nord a sud: grandi e piccole strutture, dove poter staccare la spina, assaporare i prodotti della terra e dove poter dedicare del tempo interamente a se stessi.



Partiamo dal cuore della pianura Padana, dalla regione dai mille volti, l’Emilia Romagna, un territorio dai diversi scenari e panorami che ospita numerose tenute, resort e agriturismi d’eccellenza. Siamo a Forlì, nella splendida cornice delle colline forlivesi e qui si trova la tenuta Condé. Una tenuta di più di cento ettari dove si può vivere un forte contatto con la natura, l’ambiente e il paesaggio, grazie anche alla presenza dell’azienda vitivinicola Condé.

Una meravigliosa azienda agricola dove i vigneti si estendono a perdita d’occhio. Nel cuore della tenuta si trova la collina sulla quale spicca un borgo dallo stile romagnolo e provenzale. Le sue costruzioni sono chiare e dai toni pastello. Un wine resort d’eccellenza dove la cantina gioca un ruolo molto importante: qui, infatti, si produce il Sangiovese di Predappio, una realtà autoctona e molto pregiata.

Non molto distante da questa incantevole realtà, si trova il Palazzo di Varignana. È un’elegante e prestigiosa struttura nel mezzo dei colli bolognesi. Una villa del settecento alla quale è stato restituito il suo originario splendore, per accogliere gli ospiti desiderosi di pace e relax.

Su questo terreno una distesa sconfinata di oliveti permette la produzione di un prezioso olio d’oliva italiano extra vergine, un olio di altissima qualità che ha ottenuto riconoscimenti molto prestigiosi. Agli oliveti si aggiungo i vigneti con uve autoctone. La vigna si trova in un anfiteatro naturale e ha diversi tipi di uvaggi come il Sangiovese, il Pinot nero e l’Albana. Un luogo esclusivo immerso nella natura, particolarmente gettonato da una clientela molto esigente sia italiana che straniera.



Lasciando questa regione dai mille colori e sapori, ci spostiamo nel profondo sud d’Italia, in una terra divertente e accogliente: la Puglia, una regione lunga e stretta lambita da due mari e con un entroterra ricco di storia e cultura. Proprio qui, a pochi chilometri da Locorotondo sorge la Tenuta del Lauro, un’elegante residenza di campagna situata nel cuore della Valle d'Itria. Una tenuta esclusiva tra il verde dell’alloro, gli ulivi secolari, i frutteti e i trulli, il tutto avvolto da un’atmosfera rilassata e sofisticata.

La tenuta del Lauro è di proprietà di una delle firme di moda italiane più prestigiose. Abitata soltanto fino agli inizi del secolo, questa residenza è stata recentemente ristrutturata mantenendo inalterata la sua struttura originale e il sapore tipico dell’architettura rurale in cui il bianco ottico domina incontrastato.

Molto attenta alla cultura biologica a km zero, la tenuta ha il suo orto e frutteto, perché la filosofia è quella del recupero di antiche varietà ortofrutticole della Valle d’Itria, cercando di non perdere quei sapori e saperi tramandati da secoli.

Nel frutteto si possono gustare e riscoprire antichi sapori, tra cui il gelso, le mele della Murgia, le pere, i fichi, i fioroni e altre squisitezze. Nel vigneto e nell'orto, sono disponibili varietà autoctone di verdure di stagione e uva da tavola e da vino.

Non manca un giardino olfattivo al profumo di essenze mediterranee tra piante di timo, rosmarino, melissa e citronella.

La residenza comprende undici trulli di oltre 350 anni ed anche gli arredi sono speciali, realizzati da artigiani locali nel rispetto della tradizione, arricchiti da tessuti e coloratissimi oggetti di moderno design.

Questi esempi sono solo tre degli innumerevoli presenti sul nostro territorio. Realtà da assaporare, vere oasi di pace immerse nella natura, dove lasciarsi incantare da profumi, sapori e colori.