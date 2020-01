Donnavventura: parte il Grand Raid del Trentennale

Donnavventura festeggia i suoi 30 anni e lo fa con un viaggio straordinario, il Grand Raid del Trentennale, dall’Islanda all’Equatore. Nella prima puntata vedremo un breve riassunto di tutta la spedizione che partirà dalla Svizzera e più precisamente da Lugano, in Canton Ticino. Da qui raggiungeremo il monte Tamaro per vivere una giornata di prove e avventura. Scopriremo i laghi svizzeri come il lago di Brienz, dove vivremo l’esperienza al cardiopalma in jet Boat, il fiabesco Blausee e il lago di Costanza con le spettacolari cascate di Schaffhausen.