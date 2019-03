Donnavventura nel cuore dei Caraibi

E’ l’unica isola delle British Virgin Islands a non avere un’origine vulcanica, bensì corallina, ecco perché non ha rilievi e il suo punto più alto sfiora appena i 9 metri sul livello del mare. E’ qui incontreremo i fenicotteri: piume rosa, becco ricurvo e gambe lunghissime! Sono i più iconici, riconoscibili e ammirati volatili dei Caraibi e poterli osservare regala sempre grandi emozioni.

Raggiungeremo poi la costa settentrionale dove si trova una delle spiagge più belle, quella di Cow Wreck, un nome bizzarro che significa il naufragio della mucca. Anche qui l’acqua ha un colore incredibile, è limpida, trasparente e lascia intravedere il fondo di fine sabbia bianca.



Approderemo poi a Virgin Gorda, nella più moderna marina dell’isola, quella di Oil Nut Bay, dove si trova un esclusivo resort, che si estende sulla punta orientale dell’isola ed è abbracciato dalle acque turchesi del Mar dei Caraibi. Un luogo immerso in una natura rigogliosa, elegante e riservato, infatti è accessibile solo via mare o in elicottero.



Tappa successiva sarà Scrub Island, un’isola privata fuori dal comune, per vivere nel cuore dei Caraibi, ma con tutti gli agi di un resort di lusso. Rientreremo a Tortola da dove partiremo alla volta delle isole A, B, C, Aruba, Bonaire e Cucacao, che fino a qualche anno fa costituivano le Antille Olandesi. Cominceremo in ordine alfabetico puntando su Aruba. Il motto del paese è One Happy Island, un’isola felice, perché qui è sempre estate!



Raggiungeremo il faro California, situato sulla punta nord occidentale di Aruba, uno dei suoi elementi più caratteristici, e poi continueremo ad andare alla scoperta di quest’isola, pianeggiante e un po’ brulla, seguendo piste in fuoristrada.

La osserveremo anche dal mare, a bordo di un piccolo peschereccio in legno e poi ci tufferemo nelle sue acque incredibilmente limpide, innumerevoli volte. Ci crogioleremo al sole di Eagle Beach, una delle spiagge più conosciute dell’isola, con i suoi contorti divi divi, gli iconici alberi modellati dal vento; ed infine visiteremo un laboratorio artigiano dove si realizzano sculture e opere d’arte, utilizzando soprattutto materiali lavorati a caldo, come vetro e ceramica.



