Donnavventura: la rinomata bellezza del South Australia

Voliamo insieme in una meta tanto lontana quanto affascinante. È famosa per essere la terra dei canguri e per i suoi spettacolari panorami: è l’Australia. Un grande paese, dove si susseguono chilometri e chilometri di natura spettacolare; disegnata dal suo selvaggio outback di terra rossa, dai vigneti di fama mondiale, punteggiata dalle città ricche di storia e incorniciata da panorami costieri mozzafiato.