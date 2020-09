Donnavventura Italia: in viaggio tra Friuli ed Emilia

Continua il viaggio di Donnavventura attraverso l’Italia, nell’ottava puntata saremo in Friuli-Venezia Giulia e in Emilia-Romagna. Cominceremo con il navigare in canoa canadese lungo il fiume Tagliamento, un fiume alpino a carattere torrentizio, che oltre a regalare scenari incantevoli, ha un valore naturalistico e ambientale inestimabile, grazie al fatto di aver subito molto poco l’intervento dell’uomo; per questo motivo il suo è considerato un sistema ecologico di riferimento a livello europeo.