Donnavventura in Svizzera: il villaggio di Heidi e St.Moritz

Ci troviamo in Svizzera, nel Canton Grigioni, dove è situato il piccolo villaggio di Maienfeld, paesino di Heidi, la pastorella più amata dalla letteratura. Heidi, nata dalla penna di Johanna Spyri, era solita camminare tra le valli, le malghe e i villaggi in prossimità di Maienfeld. Viveva con il nonno in una piccola malga, che fu costretta ad abbandonare per trascorrere un periodo a Francoforte. Il libro fu pubblicato nel 1880 e da allora ha riscosso un successo planetario; è stato tradotto in 50 lingue ed è noto in tutto il mondo.Sono stati realizzati moltissimi film e cortometraggi, ma è soprattutto il cartone animato giapponese disegnato dalla magica penna di Miyazaki che ha reso Heidi popolarissima.