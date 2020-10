Donnavventura: in navigazione tra Ibiza e Formentera

Oggi andiamo alla scoperta di due mete molto amate e frequentate: Ibiza e Formentera. Ibiza è universalmente conosciuta come la capitale europea del divertimento sfrenato e delle notti brave, ma in realtà è anche tanto altro! È mare splendido, spiagge assolate, una cittadella ricca di storia e anche piccoli angoli sperduti dove, anche se sembrerà strano, regna solo il silenzio.

Il divertimento ad Ibiza non può mancare: i famosi locali come il Lio, il Pachà e molti altri popolano l’isola, garantendo musica, divertimento e magia ventiquattro ore al giorno.

Per godersi a pieno questa spumeggiante isola, niente è meglio di un’imbarcazione! Vivere questo mare in barca è la vacanza ideale.

Le Baleari sono chiamate anche "le isole dell’eterna primavera” perché distinte da un clima mite tutto l’anno tipico delle zone mediterranee.

Navigando da Ibiza verso sud, si raggiunge la lingua di sabbia chiamata “dei due mari” che unisce Espalmador a Formentera.

Formentera è una piccola isola, un gioiello del Mar Mediterraneo. Si presenta come una lunga striscia di sabbia che collega due promontori rocciosi. È famosa per il colore del suo mare che, avvicinandosi alla costa, passa dal turchese intenso a quello più trasparente.

L’isola custodisce le più grandi praterie di Posidonia Oceanica del Mediterraneo, che donano trasparenza e limpidezza alle sue splendide acque.

Una delle meraviglie di Formentera è la Riserva di Ses Salines: vero luogo di pace, dove la natura è protagonista indiscussa.

Formentera vanta una ventina di chilometri di splendide spiagge di sabbia impalpabile. Illetes, dalla sabbia bianca e acqua cristallina, è indubbiamente la spiaggia più famosa dell’isola. La Savina invece è il posto che negli anni ha sviluppato maggiormente le sue infrastrutture. Le spiagge più conosciute dell’isola sono Cala Saona e Es Pujols, che offrono uno scenario e colori imperdibili.

La vita a Formentera si svolge sulle spiagge e sempre a contatto con la natura. L’isola è un paradiso terrestre dal punto di vista naturalistico ed è stata dichiarata riserva naturale e patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. Ogni sera, le luci del tramonto infuocato avvolgono tutto il paesaggio mostrando il lato passionale di Formentera.

Ibiza e Formentera, due meraviglie mediterranee che regalano uno spettacolo impagabile.