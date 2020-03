Donnavventura in Giordania: anticipazioni dalla puntata 10

La decima puntata de l Grand Raid del Trentennale, dall’Islanda all’Equatore, si aprirà in Giordania . La nostra prima tappa sarà il castello di Ajlun , uno dei più importanti esempi di arte militare islamica. È stato edificato alla fine del XII° secolo e, nonostante gli sgambetti della storia, conserva tutta la fierezza e la maestosità originarie. Edificato a scopo difensivo, si dice che un messaggio potesse essere trasmesso da Damasco al Cairo in meno di 12 ore, usando piccioni viaggiatori o segnali di fumo e fuoco, lungo una catena di castelli di cui Ajlun era parte integrante.

Scopriremo le tradizioni culinarie giordane, presso la scuola di cucina della Royal Academy for Nature Conservation, dove assaggeremo piatti come la la tajine, la fattoush, e dei gustosi biscotti preparati con nocciole, miele, olio d’oliva e anice.

Seguendo piste secondarie, ci immergeremo nell’atmosfera più autentica di questa parte di Paese, incontrando il primo accampamenti beduino, dove verremo accolte dalla proverbiale ospitalità dei padroni di casa.

Stabiliremo il nostro campo base nel Feynan eco-lodge, un luogo davvero singolare, perché è illuminato solo da candele, non esiste corrente elettrica.

Visiteremo il sito archeologico di Little Petra, la piccola Petra che era un sobborgo commerciale della più nota Petra, destinato ad ospitare le visite dei mercanti che percorrevano la Via della Seta. Le caratteristiche sono sostanzialmente le stesse, infatti anche Little Petra è stata scavata nella roccia dal popolo nabateo, a partire dal I secolo a.C.

Naturalmente, andremo anche alla scoperta di Petra, la meraviglia più grande della Giordania, una città scavata e cesellata nella roccia, che stupisce ogni volta che la si ammira.

L’edificio più importante è il Tesoro, che si staglia imponente alla fine della stretta gola d’accesso alla città, ma il sito è molto esteso, e noi lo visiteremo tutto. Raggiungeremo le spettacolari tombe reali e la parte metropolitana di Petra, dove spicca il Grande Tempio, che è rimasto coperto di detriti, sino alla fine del secolo scorso ed è riemerso in tutte le sue impressionanti dimensioni e complessità architettonica, solo grazie ad un’importante opera di scavo archeologico.

Notevole è anche Il Qasr al-Bint, il “palazzo della figlia del faraone”.

Lasceremo la “città rosa” e proseguiremo il nostro viaggio dirette verso il Wadi Rum, un luogo spettacolare con massicci rocciosi modellati dal vento e morbide dune di sabbia rossa.

Per via della sua unicità, è entrato a fare parte dei patrimoni dell’UNESCO ed anche un’area protetta, proprio in virtù delle sue peculiarità geologiche, faunistiche e floristiche. È qui che il leggendario Lawrence d’Arabia aveva stabilito il proprio campo base e sono numerosi i film entrati a far parte della storia del cinema, girati tra questi paesaggi lunari; tra i più recenti ricordiamo “L’ascesa di Skywalker”, Episodio IX della saga di Star Wars.

Ultima tappa di questa puntata sarà Aqaba, una moderna città dal respiro internazionale, affacciata sul mar Rosso. Qui vivremo l’emozionate esperienza del parafly e ci tufferemo tra le meraviglie della sua barriera corallina, tra pesci colorati, coralli e tartarughe marine.

L’appuntamento con la decima puntata di Donnavventura, Grand Raid del Trentennale: dall’Islanda all’Equatore, è per domenica 15 marzo, alle 14.00, su Rete4.