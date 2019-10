Donnavventura: in Etiopia, il fascino del Dallol  

Oggi ci addentreremo nella regione della Dancalia , in Etiopia , per andare alla scoperta di un luogo spettacolare, in grado di regalare emozioni a chiunque lo visiti: il Dallol . La regione della Dancalia si estende nella zona nord-orientale del paese e si tratta di una depressione sotto il livello del mare , difatti qui l’altitudine si misura in negativo.

Sembra di essere in un'altra dimensione. Le temperature possono raggiungere i 50 gradi, non c’è un filo di vento e camminare su questo strato di formazione salina, dove ad ogni nostro passo la terra si sgretola, dà l’impressione di calpestare la crosta terrestre. Il Dallol è un luogo estremo, non facile da raggiungere; si tratta dell’unione di tre placche tettoniche: la placca numidica, la placca somala e la placca arabica. E’ il secondo posto al mondo, dove un fondale marino oceanico si trova in superficie. Apparentemente sembra tutto immobile ma, in realtà, è in continuo mutamento.

Lo spettacolo del Dallol lascia davvero senza fiato. Lo scenario è inatteso di una bellezza primordiale e unica che si estende a perdita d’occhio. I colori sono straordinari e accesi, grazie ai molti minerali che emergono in superfice, spinti dall’acqua che scorre nelle viscere della terra e, che a sua volta, viene riscaldata dal calore della tasca di magma che fa ribollire il cratere collassato di questo vulcano.

Il tutto su un fondo bianco, giallo, verde e rosso ocra, colori dati dalla forte presenza di zolfo, ossido di ferro, e di vari altri minerali. L’area del vulcano Dallol è una estesa landa salina e desertica, caratterizzata da stravaganti formazioni geologiche: sorgenti calde acide, montagne di zolfo, coni di sale, piccoli geyser gassosi, vasche di acidi isolate da cornici di cristalli di sale e concrezioni, di zolfo, di cloruro di magnesio o di soda solidificati, che la rendono un luogo unico al mondo.

Il Dallol ha un fascino incomparabile che conquista chi vi si addentra grazie al suo territorio tanto ostile quanto surreale, che appare come un sito extraterrestre. Solo per i più coraggiosi!