Donnavventura: alla scoperta delle Isole Eolie

La disposizione delle isole ricorda quella della lettera Y e sono Alicudi, Filicudi, Salina, Lipari, Vulcano, Panarea e Stromboli.

Lipari è l’epicentro dell’arcipelago, non solo è l’isola più popolosa ed estesa, ma è anche quella da cui è passata tutta la storia delle Eolie.

Non si può non passare per la cittadella di Lipari, un’acropoli cinta dalle sue mura risalenti al XIII secolo. Al suo interno sono racchiusi numerosi monumenti religiosi. Come campo base scegliamo l’hotel Villa Enrica Country Resort. Una villa in perfetto stile eoliano, a pochi passi dal centro di Lipari. Dirigendosi a nord dell’isola si raggiunge il più giovane dei vulcani eoliani, il Monte Pilato, percorso da bianche piste ghiaiose. Qui il panorama è notevole perché la bassa vegetazione consente allo sguardo di raggiungere il mare.

Lipari è famosa anche per la sua pietra pomice, una roccia vulcanica a pasta vitrea molto leggera che si forma durante le eruzioni di tipo esplosivo. Quella di Lipari è molto pregiata in virtù della sua omogeneità e dell’alta quantità di silice.

Lasciando il porto di Lipari in direzione nord est si raggiunge Panarea, la più piccola delle sette sorelle ed è anche la più esclusiva. È infatti frequentata da un turismo d’élite internazionale. E’ un autentico paradiso terrestre, ecco perché questa florida isola immersa nelle azzurre acque del mar Mediterraneo, ha da sempre suscitato molto interesse. Panarea, la più piccola e antica delle isole Eolie, è un connubio di charme, bellezza naturale e divertimento.

Stromboli, con il suo vulcano in continua fase eruttiva, offre un paesaggio unico. Ginostra è un piccolo villaggio di quest’isola; qui vivono circa quaranta persone ed il suo porto è registrato come il più piccolo al mondo. Ginostra conserva un’atmosfera tutta sua, pacata e ammaliante allo stesso tempo. Percorrendo un sentiero detto “strada del fuoco” si può risalire verso il vulcano di Stromboli, dal ruggito forte e risoluto, si impone su di un paesaggio mozzafiato. A circa un miglio da Stromboli si trova lo Strombolicchio. Questo piccolo isolotto è geologicamente definito “un collo vulcanico”, formatosi grazie alla solidificazione del magma all’interno del camino vulcanico.

La prossima delle isole è Vulcano, caratterizzata da quattro vulcani di cui il più grande e attivo è il Gran Cratere. Una delle principali attrazioni sono le Fumarole che permettono bagni caldi in acqua di mare. Famosa è la spiaggia dell’Asino, incastonata tra le rocce con una lingua di sabbia nera molto fine.

A questo territorio non manca proprio nulla, le Isole Eolie con il loro mare, il loro sole, la loro gente, il cibo e…la mitica granita, le rendono una meta da sogno per cui perdere la testa.