Donnavventura in Corsica: la riserva naturale del Desert des Agriates

Non è il classico deserto, bensì ricorda il paesaggio tipico della macchia mediterranea, con piccoli arbusti e affioramenti rocciosi. Il paesaggio dai principali punti panoramici che si incontrano lungo la strada, è un colpo d’occhio senza pari. Quest’area è raggiungibile via mare oppure attraverso stradine sterrate, motivo per cui, questa meta è perfetta per le escursioni a piedi, in moto, mountain bike e in fuoristrada.



Non solo natura selvaggia, ma calette e insenature paradisiache: tra le più frequentate, la spiaggia di Saleccia e quella di Lodo. Saleccia è proprio un miraggio in mezzo al deserto, mare cristallino e una distesa di sabbia finissima. Nonostante non sia semplicissimo raggiungerla, d’estate viene presa d’assalto dai turisti che dalla vicina Saint Florant o dalle altre cittadine della Corsica, cercano uno scenario che non ha nulla da invidiare ai Caraibi. Mentre quella di Lodo, per via dei suoi fondali che degradano dolcemente è ideale per le vacanze con i bambini.



Il Desert des Agriates offre la possibilità di diverse escursioni, tra le più affascinanti vi è il Sentiero del litorale o dei Doganieri; facile e panoramico che attraversa paesaggi rocciosi e vallate rigogliose che si riversano sulle infinite distese di sabbia.