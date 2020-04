Donnavventura: il Guatemala e le sue Camionetas 

In molti ne hanno sentito parlare, ma in pochi ne conoscono realmente la sua collocazione, la sua storia e la sua bellezza naturalistica: stiamo parlando del Guatemala . Situato a sud del Messico, è caratterizzato da alti vulcani che dominano il territorio. Tra i panorami montan i di straordinaria bellezza o nelle cittadine autentiche, l’attenzione è catturata immediatamente da caratteristici autobus variopinti: sono le Camionetas , i bizzarri mezzi pubblici che sfrecciano lungo le strade di questo Paese.

Dagli Stati Uniti, i famosi scuola bus americani ormai dismessi, vengono importati in tutto il centro America. Ed è proprio qui, in Guatemala, che questi grandi e vecchi mezzi vengono rimessi a nuovo, ritrovando la loro bellezza ed originalità. Le idee di meccanici e carrozzieri si fondono, dando vita a una riprogettazione estetica del mezzo. Gli viene dato un nuovo look, vengono verniciati, pitturati e spesso personalizzati! Anche il loro interno viene rimesso a nuovo: dal volante, ai sedili; al motore che viene modificato, potenziato e addirittura talvolta sostituito con quello che apparteneva ad un caterpillar con una o due turbine. Queste camionette diventano così veloci, che ne consegue la necessità di adeguare il sistema di frenata.

Considerando le discese ripide di un territorio ricco di altopiani come quello guatemalteco, vengono installati freni raffreddati ad acqua per sostenere la pressione e un elevato surriscaldamento a cui sono sottoposti.

Vengono montati luci ed accessori a volontà, chi più ne ha più ne metta, ed ovviamente, più vengono realizzate personalizzazioni, più il prezzo di questi bizzarri mezzi diventa alto.

Gli autobus colorano letteralmente il territorio del Guatemala, non prima di aver fornito alla cittadinanza un servizio: la maggior parte di essi sono infatti utilizzati come autobus di linea, mentre altri sono taxi privati, dei veri e propri taxi collettivi. Sono frequenti, affollati ed economici: si paga circa un dollaro per un tragitto di circa un’ora e non è raro vedere famiglie numerose stringersi in un unico sedile o scorgere persone che portano con sé animali di ogni genere.

Le Camionetas, divenuti ormai celebri, sfrecciano a tutta velocità lungo le strade, esaltando la loro unicità.