Donnavventura: i mercati galleggianti della Thailandia

Un viaggio in Thailandia non può considerarsi completo se non si è fatta una gita in uno dei tipici mercati galleggianti. Uno dei più conosciuti è quello di Damnoen Saduak, che si trova a 80 km circa da Bangkok, precisamente nella provincia di Ratchaburi. Quest’area è una zona agricola molto sviluppata e ricca di canali. Nonostante questo luogo, negli anni, abbia destato la curiosità e l’attenzione di turisti, continua ad essere un’espressione tipica del popolo e della cultura thailandese.