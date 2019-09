Donnavventura: glamour a Venezia

A dare il via a questo ricco fine settimana sarà l’elegante cena di gala allestita nel portego di Palazzo Pisani Moretta, affacciato sul Canal Grande. La mattina successiva raggiungeremo l’isola del Lido per le interviste di rito all’hotel Ausonia e Hungaria e poi saremo ospiti nella lounge dell’Hotel Excelsior, dove troveremo ad attenderci gli amici di Donnavventura e un bel numero di veterane venuti a festeggiare i 30 anni del programma. E’ il momento del red carpet dove sta sfilando Alessandra Mastronardi, madrina di questa edizione, seguita da varie celebrities e poi, finalmente, toccherà a noi!



I pochi minuti di passerella regaleranno un’emozione davvero incredibile e indelebile. Anche in questo contesto così glamour e per certi versi lontano dalla natura del format, Donnavventura è accolta con calore e i fotografi non si risparmiano, inondando di flash la passerella.



La giornata successiva non sarà meno ricca di emozioni. L’assessore al turismo Paola Mar consegnerà a Donnavventura il gagliardetto della città per il modo in cui è stata raccontata Venezia nella precedente edizione, ponendo l’accento sullo spirito di Enjoy Respect Venezia: goditi e rispetta Venezia; mentre i maestri vetrai di Murano renderanno omaggio ai 30 del programma, con un’opera realizzata dalla New Murano Gallery.



In questa puntata parleremo anche di mobilità sostenibile, scoprendo i nuovi mezzi di navigazione che entreranno presto in circolazione in laguna. Infine ripercorreremo velocemente le tappe salienti della recente spedizione partita proprio da Venezia.



L’appuntamento con la prima puntata di Donnavventura da Venezia alla Terra del Sol Levante, Speciale Red Carpet, è per domenica 15 settembre alle 13.50 su Rete4.