Donnavventura: finalmente si torna a viaggiare

Si torna a viaggiare ! Ma siamo sicuri ? Siamo andate a parlarne con il Dottor Restelli del CDI, Centro Diagnostico Italiano, presso la nuova sede di Milano Bicocca, per alcuni suggerimenti di viaggio e protocolli da seguire. Finalmente possiamo tornare in vacanza nei luoghi esotici, anche oltre l'Europa e l'area Schengen, ma valgono dunque le stesse disposizioni finora in vigore, ovvero l’obbligo della mascherina per tutta la durata del viaggio (da cambiare ogni quattro ore), la sanificazione delle mani, il distanziamento sociale, i l green pass o tampone antigenico/molecolare.

Sono stati ufficialmente aperti alcuni corridoi per le destinazioni turistiche esotiche, pensati appositamente per le prossime festività natalizie.

Ciò è stato possibile grazie alla realizzazione di veri e propri corridoi turistici Covid free. L’obiettivo è di garantire dei canali sicuri, dal volo di andata fino all’arrivo alla destinazione finale.

Questi viaggi dovranno adottare specifiche misure di sicurezza sanitaria durante le partenze e gli arrivi, ma anche per la permanenza nelle strutture ricettive selezionate, le gite e le escursioni in loco.

Semaforo verde quindi per le Maldive, Mauritius, Seychelles, l’Egitto (limitatamente al Mar Rosso), Repubblica Domenicana e Aruba, ai Caraibi.

Con lo slogan "The sunny side of life" riparte il turismo italiano alle Maldive: gli atolli sono pronti ad accogliere viaggiatori, coppie e famiglie.

A Mauritius si garantisce la massima sicurezza e la formula "zero penali" in caso di cancellazione della vacanza, per chi vuole visitare quest'isola caratterizzata da spiagge di sabbia bianca e placide lagune color turchese.

Le Seychelles tornano a ospitare turisti da tutto il mondo nell'arcipelago esotico di isole e atolli dell'Oceano Indiano, tra spiagge candide, rocce di granito rosa levigate dall'acqua, parchi e baie incontaminate.

Anche l'Egitto apre alcune delle sue località più famose del Mar Rosso: Sharm el Sheikh, Marsa Alam, Berenice e non solo.

E tanta bellezza e altre novità attendono i turisti italiani nella Repubblica Dominicana: chilometri di sabbia bianca, acque blu e una barriera corallina che attraversa la costa ornata da palme.

"Open for Happiness" è invece lo slogan di Aruba, isola delle Antille olandesi aperta alla felicità e costantemente baciata dal sole.

L’andamento dei corridoi turistici sarà monitorato da un tavolo tecnico istituito presso il ministero della Salute, cui prenderanno parte ministri, rappresentanti internazionali e operatori del settore.

Occorre seguire le indicazioni degli esperti per poter tornare a viaggiare in tutta sicurezza, in attesa che altre nuove mete vengano aperte.