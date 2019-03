Donnavventura: dalle Antille Olandesi al Giappone

Faremo tappa a Bogotá, la capitale del Paese, che esploreremo a partire dalla sua parte più antica, il quartiere coloniale de la Candelaria, dove ai bei palazzi dipinti in tonalità pastello, fanno da contraltare i tanti murales che adornano l’intera città. Bogotá infatti è diventata un importante polo internazionale per la street art e si vedono ovunque opere, anche colossali, che adornano le ampie pareti dei palazzi. Anche le altre zone della capitale si riveleranno interessanti, soprattutto ci faremo conquistare dal mercato delle pulci del quartiere di Usaquin, frequentato sia dalle persone del posto che da visitatori stranieri, tutti intenti a curiosare fra le numerose bancarelle.



Lasceremo il continente sudamericano per volare in Giappone. Atterremo a Tokyo e con un veloce treno Shinkansen raggiungeremo la città di Kyoto, nella regione del Kansai.



Kyoto è stata la capitale del Paese per oltre un millennio e conta un numero esorbitante di templi, fra buddisti e shintoisti; uni dei più importanti è il Kiyomizu–dera, che si sviluppa ai piedi della collina di Higashiyama e la nostra scoperta della città partirà proprio da qui.



Visiteremo quindi il To-ji, il tempio dell’est, e il tempio shintoista di Heian-Jingu, eretto nel 1895 per celebrare i 1100 anni dalla fondazione di Kyoto. Indosseremo degli eleganti kimono con i quali andremo nell’esatto centro della città, dove si trova il tempio Rokkakudo, conosciuto anche per essere il luogo dove è nato l’ikebana, arte della composizione floreale giapponese, nella quale ci cimenteremo seguendo le indicazioni di un maestro.

Nello storico atelier Nishijinori Kaikan vedremo come nasce la seta e come la si lavora al telaio per ottenere i preziosi tessuti usati per confezionare kimono e obi, ed assisteremo anche ad una sfilata.



Continueremo ad andare alla scoperta di questa città così densa di storia e ci lasceremo conquistare anche dalle più piccole cose curiose, non ultime le tante specialità culinarie, anche di street food, tutte da gustare.

L’appuntamento con la decima puntata di Donnavventura da Venezia alla Terra del Sol Levante è per domenica 24 marzo, alle 13.50, su Rete4.