Donnavventura augura Buon Natale 

Anche quest’anno Donnavventura ha preparato una puntata speciale che andrà in onda nel giorno di Natale , una collezione delle mete più amate dal pubblico e alcune anticipazioni della nuova serie, che partirà il 12 gennaio 2020 . Il nostro campo-base natalizio sarà un luogo davvero speciale, Nazareth, in Terra Santa; da qui, ma anche dal Qatar, protagonista dell’imminente spedizione, proporremo tante idee di viaggio con cui sognare e dalle quali farsi ispirare.

Si partirà dall’Islanda, terra di grandi contrasti, di fuoco e ghiaccio, dove si verifica uno dei fenomeni naturali più sorprendenti al mondo, l’aurora boreale.

La meta successiva sarà Cuba, un’isola dall’atmosfera travolgente, a partire da quella che si respira nella sua capitale, l’Havana, con i suoi colori e le macchinine americane anni ’50.

Sarà poi la volta di Capo Verde, un arcipelago davvero speciale situato al largo della costa del Senegal. Scopriremo insieme alcune delle sue isole tra cui Boa Vista, con le sue alte dune di sabbia che arrivano sino all’Atlantico.

Raggiungeremo il vicino Marocco e la suggestiva Chefchaouen, la cui medina è interamente dipinta di blu. Un fascinoso connubio di cultura araba e cultura andalusa.

Voleremo ai Caraibi, alla scoperta di Santo Domingo, la più antica città del Nuovo Mondo e poi raggiungeremo l’isola di Saona, un vero paradiso tropicale con sabbia bianca e acqua trasparente.

Anche le Quirimbas, al largo del Mozambico, sono un arcipelago di grande bellezza. Vengono chiamate Isole Fortunate, un nome che bel si adatta a questo piccolo e incontaminato angolo di mondo che vale davvero la pena scoprire.

Con la prossima meta rimarremo nell’Oceano Indiano e andremo a Zanzibar, una destinazione che profuma di mare e di spezie. Circondata da un mare scintillante vanta un entroterra non meno ricco di sorprese, è il luogo ideale per rigenerarsi godendo del sole e della calda ospitalità della sua gente.

Dopo tanto mare vogliamo farvi sognare con la meraviglia di Petra, una città interamente scavata nell’arenaria rossa e celata in una gola nascosta tra le montagne, nel cuore del deserto giordano. Per raggiungerla bisogna inoltrarsi una stretta gola, alla fine della quale appare, come un miraggio, il Tesoro, ovvero il più rappresentativo monumento di questo strabiliante sito archeologico.

Non era facile trovare qualcosa che potesse reggere il confronto con Petra, ma con la prossima meta vi porteremo in un luogo altrettanto sorprendente, anche se di natura totalmente diversa, la depressione della Dancalia, in Etiopia. E’ qui che si possono incontrare le ultime carovane del sale, che percorrono rotte millenarie, per trasportare i blocchi di sale estratti dalla superficie riarsa di un antico mare; e sempre qui si trova Dallol, un cratere vulcanico dalle caratteristiche geologiche uniche. Camminando sulla superficie “croccante” si sale e minerali, si sente il respiro della terra e lo sguardo si perde in questa caleidoscopica, infinita distesa. Un luogo primordiale che non può lasciare indifferenti.

Donnavventura ama i contrasti e come ultima meta vogliamo catapultarvi nella più popolosa delle capitali, Tokyo! Moderna, affascinate, curiosa e decisamente ricca di cose da scoprire. Ogni quartiere ha una propria identità, da Ginza a Shibuia, passando per gli antichi quartieri di Asakusa e Chiyoda, e nel periodo di Natale ovunque è un tripudio di luci e decorazioni.

Per i saluti finali ci ritroveremo a La Thuile, il nostro storico campo base.

L’appuntamento con lo speciale Donnavventura Natale è per mercoledì 25 dicembre alle 14.00, su Rete4.