Donnavventura alle Maldive: esperienze autentiche e resort da sogno

Un vero e proprio angolo di magia. Un sogno accessibile a chi desidera vivere per qualche giorno lontano da tutto, a piedi scalzi, con orizzonti fatti unicamente di cielo e mare che si estendono a perdita d’occhio.

Le Maldive sono anche il paradiso delle immersioni e dello snorkeling, vantano infatti una delle barriere coralline più ricche e variegate al mondo.

La sabbia candida delle spiagge è un invito a passeggiare oppure a crogiolarsi al sole, lasciandosi cullare dal dolce sciabordio delle onde dell'oceano Indiano.

Impossibile dire quale sia l’isola più bella: il paesaggio da sogno si trova un po’ dappertutto, ma nella parte settentrionale dell'arcipelago delle Maldive si trova l'atollo di Noonu, costituito da cinque isole, la più grande delle quali è Medhufaru, dove si trova il Soneva Jani. ll resort è costruito intorno a 150 acri di foresta tropicale ed è una location di alto profilo, con prestigiose ville overwater adagiate su di una laguna dall'acqua cristallina e collegate tra loro da una passerella in legno sinuosa e coreografica.

Le ville sono costruite con materiali naturali e sostenibili di altissima qualità, in una tavolozza di colori che vanno dal bianco al verde pastello e al malva. L’effetto complessivo è etereo, luminoso e arioso per incoraggiare un perfetto relax. Ogni villa è dotata di piscina privata, acqua di mare desalinizzata e ampie aree per prendere il sole, tra cui, un grande e circolare divano all'aperto. In un attimo ci si tuffa in acqua e il divertimento con lo scivolo è assicurato!

La caratteristica di quest’isola sta nello sviluppo del concetto di eco sostenibilità. Questa si traduce sia nell’attenzione ai materiali utilizzati, ma anche nel riciclo e nella coltivazione diretta di ortaggi e verdure.

Questo paradiso si estende per oltre 5 km tra lunghe spiagge bianche ed una fittissima vegetazione che ha dell'incredibile.

A nord della laguna, il resort dispone di un’isola privata deserta e la si può raggiungere per trascorrere una giornata da moderni naufraghi.

Su richiesta lo chef e il suo staff possono preparare ogni tipo di prelibatezza.

Anche la notte regala sorprese, infatti, a disposizione degli ospiti, c'è un esclusivo cinema all’aperto con un maxi – schermo installato sull'acqua. Si tratta del primo cinema muto delle Maldive: per ascoltare dialoghi e musiche si utilizzano delle particolari cuffie bluetooth, per proteggere la nidificazione delle tartarughe marine, la fauna selvatica ma anche per non disturbare gli altri ospiti.

Famose per il mare e le incantevoli spiagge, le Maldive possono vantare anche un cielo spettacolare. Per conoscerlo ed esplorarlo al meglio, un astronomo e il suo telescopio sono a disposizione degli ospiti.

Si tratta del primo osservatorio overwater delle Maldive.

Il Soneva Jani offre un servizio ricercato nel rispetto della natura e delle creature che popolano questo paradiso terrestre.