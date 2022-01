Donnavventura a Falcade: gioiello delle Dolomiti Bellunesi

Falcade è collocato istituzionalmente in provincia di Belluno, in Regione Veneto, ed è uno dei centri più visitati della Provincia; ha un’offerta turistica ben organizzata e valida, soprattutto tenendo conto delle modeste dimensioni del paese (meno di 2000 abitanti).

Variegata e sempre cangiante, la stagione invernale apre le danze per tutti coloro che sono intenzionati a calarsi in maniera propositiva sulla neve, senza temere la roccia montuosa che svetta tutt’attorno. A dir poco spettacolare.

Per dilettanti o esperti sciatori, la ski Area di Falcade assicura divertimento per tutti. Le piste rispondono a ogni esigenza, dai principianti che muovono i primi passi nei campi scuola, agli sciatori più navigati.

Otto impianti risalgono tredici piste panoramiche, come l’assolata Laresei, pista larga e mai troppo affollata, che regala una spettacolare vista sul Monte Mulaz e sulle Pale di San Martino.

A dominare il Col Margherita è il rifugio InAlto, un locale moderno con ampie vetrate panoramiche che offre un ventaglio di proposte per chi cerca una sosta per un pranzo, un aperitivo o uno spuntino, ammirando uno dei più affascinanti panorami dell’arco alpino.

Nella rigogliosa zona del Passo San Pellegrino si trova un paesaggio da favola: la Valfredda, una splendida passeggiata tra sentieri panoramici, baie tipiche in legno e pini innevati.



A Falcade non è insolito trovare degli husky siberiani, e con loro si può vivere un’autentica esperienza con Tully e Anselmo, guide di sleddog specializzate che organizzano corse tra le frazioni della Val Biois, tra i sentieri delle Dolomiti.

Dopo un’approfondita spiegazione, si potrà condurre la propria muta di cani da slitta, ascoltando il silenzioso scendere della neve e il vento leggero tra gli abeti secolari. Magnifico!

A Canale D’Agordo vale la pena una visita la casa di Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, nato proprio in questo piccolo borgo. La casa risale a fine 800 ed è situata nella zona centrale del paese. Raccoglie i cimeli di uno dei pontificati più brevi della storia (solo 33 giorni), ma anche documenti e testimonianze delle attività di vescovo e cardinale.

Lo Sci Club Val Biois, situato nella Piana di Falcade, mette a disposizione validi istruttori fondisti della Scuola Italiana Sci Nordico Falcade.

Lo sci di fondo, è uno sport accessibile a tutti, se vissuto per la sua componente rilassante, naturalistica e salutare. È una disciplina sportiva sana e spettacolare per l’ambiente in cui generalmente si pratica, immersi nei boschi e nelle valli a stretto contatto con la natura silenziosa.

A San Tomaso Agordino, non lontano da Falcade, gli amanti dell’arrampicata hanno uno spazio interamente dedicato loro: si tratta della Vertik Area Dolomiti, la più alta palestra di roccia del Bellunese, con una trentina di percorsi pensati per varie abilità; un’occasione per provare l’arrampicata sportiva indoor, uno degli highlights del territorio, e per divertirsi e sfidare i propri limiti.

Falcade e la Ski area San Pellegrino ospitano importanti competizioni di sci alpino nazionali e internazionali, tra cui la Coppa Europa, disputata il 19 e 20 dicembre 2020.

Altra attività gettonata è un’escursione con le ciaspole, o ciaspe, come sono chiamate nel dialetto locale, immersi in uno scenario incantato reso ancor più magico dal candore delle nevi della Valfredda.

Tappa obbligatoria è al Rifugio Laresei, a 2251 metri di altitudine. Piacevole esperienza è raggiungerlo di notte in motoslitta, sotto una magnifica stellata.

Falcade è un vero spettacolo naturale, ricco di panorami mozzafiato e luoghi incontaminati. È un sogno dolomitico che vale la pena visitare.