Donnavventura Summer Beach si conclude in Sardegna

Questo gruppo insulare regala continue meraviglie e a bordo di un antico veliero arriveremo in prossimità di Spargi, che subito rivela la sua natura granitica, ruvida, ma al contempo ricca di una vegetazione che si insinua tra le rocce sino al bagnasciuga. Non lontano da qui si trova l’sola di Budelli, con la celebre spiaggia di sabbia rosa. Si tratta di un capolavoro della natura sottoposto a stretta tutela ambientale, non ci si può né ancorare, né fare il bagno né tanto meno calpestarne la superficie, è consentito solamente ammirarla da lontano.



Un altro angolo suggestivo è rappresentato dal Passo degli Asinelli, situato tra Santa Maria e Razzoli. In questo punto l’acqua bassa consentiva agli asini di portare le merci da un’isola all’altra.



Lasciata La Maddalena raggiungeremo l’Isola dei Gabbiani, che in realtà è una penisola, collegata alla terra ferma da una sottile lingua di sabbia, e poi a Porto Pollo prenderemo lezioni di wind surf.



Dopo tanto mare ci spingeremo alla scoperta dell’entroterra gallurese e presso la tenuta San Filippo vedremo come si estrae il sughero, mentre nell’antico e caratteristico borgo di Aggius ci lasceremo conquistare dal folklore locale, fra canti e balli in costume. Vivremo un’esperienza gastronomica in un tipico stazzu gallurese, con zuppa, salumi e formaggi locali e un succulento porcetto.



Faremo tappa nell’antico borgo murato di Castelsardo con la sua fortezza che ha oltre 900 anni di storia e poi raggiungeremo un’azienda agricola nei pressi di Santa Teresa di Gallura, dove conosceremo un giovane pastore sardo, che ha deciso di abbracciare uno stile di vita davvero tradizionale e legato al territorio insulare. Torneremo sulla costa ed esploreremo la rigogliosa penisola della Valle dell’Erica, che guarda verso l’arcipelago della Maddalena e le bocche di Bonifacio.



Nel comune di Aglientu vedremo il famoso nuraghe Tuttusoni, uno dei 7000 sparsi sul territorio sardo, simbolo per eccellenza della civiltà nuragica e da qui ripartiremo alla volta di Stintino, ultima tappa di questo Summer Beach. L’appuntamento con la sesta e ultima puntata di Summer Beach è per domenica 14 luglio alle 13.50 su Rete4.