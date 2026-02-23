Capodanno cinese, record di viaggi: oltre 350 milioni in un giorno
Secondo i dati del ministero dei Trasporti cinese, si registra un aumento del 12,3% rispetto al 2025. Per l'intero periodo attesi 9,5 miliardi di spostamenti
La stagione dei viaggi per la Festa di Primavera (Capodanno cinese), nota come chunyun, è considerata la più grande migrazione umana annuale al mondo. Celebrata quest'anno il 17 febbraio, la ricorrenza segna nuovi record sia sul fronte ferroviario sia su quello complessivo dei trasporti interregionali.
I viaggi per il Capodanno cinese
La ricorrenza dà tradizionalmente avvio a un massiccio flusso di rientri familiari e spostamenti turistici in tutto il Paese. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti cinese, il 20 febbraio i viaggi giornalieri interregionali hanno raggiunto quota 352,999 milioni, superando per la prima volta i 350 milioni in un solo giorno. Il dato rappresenta un aumento del 12,3% rispetto allo stesso giorno del 2025 e costituisce un nuovo massimo storico.
Per l'intero periodo di quaranta giorni, dal 2 febbraio al 13 marzo, sono attesi 9,5 miliardi di viaggi interregionali, sarebbe un nuovo livello record. Le ferrovie cinesi hanno registrato finora 258 milioni di viaggi di passeggeri dall'inizio del periodo di traffico intenso. Solo il 21 febbraio, 20° giorno della stagione, sono stati effettuati circa 17,19 milioni di viaggi ferroviari, secondo quanto riferito da China State Railway Group (l'impresa che gestisce i trasporti ferroviari in Cina). Per far fronte alla forte domanda, sono stati programmati 2.203 treni passeggeri aggiuntivi, mentre le autorità hanno rafforzato la capacità sulle principali direttrici e migliorato i servizi nelle stazioni e a bordo.
La rete ferroviaria
A dicembre, la Cina ha raggiunto i 50mila km di ferrovie ad alta velocità, una lunghezza sufficiente a circondare il globo. Nell'intera Unione europea i chilometri di ferrovie sono 8.500, stando ai dati del 2023 citati dal Financial Times. A poco più di due decenni dal suo lancio, la rete cinese ad alta velocità collega ora il 97% delle città con una popolazione superiore al mezzo milione di abitanti.