Per l'intero periodo di quaranta giorni, dal 2 febbraio al 13 marzo, sono attesi 9,5 miliardi di viaggi interregionali, sarebbe un nuovo livello record. Le ferrovie cinesi hanno registrato finora 258 milioni di viaggi di passeggeri dall'inizio del periodo di traffico intenso. Solo il 21 febbraio, 20° giorno della stagione, sono stati effettuati circa 17,19 milioni di viaggi ferroviari, secondo quanto riferito da China State Railway Group (l'impresa che gestisce i trasporti ferroviari in Cina). Per far fronte alla forte domanda, sono stati programmati 2.203 treni passeggeri aggiuntivi, mentre le autorità hanno rafforzato la capacità sulle principali direttrici e migliorato i servizi nelle stazioni e a bordo.