Capodanno cinese: significato e riti della Festa di Primavera
Milioni di persone in Asia e nel mondo celebrano l'inizio del nuovo anno lunare tra rituali propiziatori e riunioni familiari
Il Capodanno cinese, noto anche come Festa di Primavera, segna l’inizio del nuovo anno secondo il calendario tradizionale lunisolare (un anno lunare in cui la durata e uguale a quella dell'anno solare). È la festività più importante in Cina e viene celebrata in molti Paesi asiatici e nelle comunità cinesi nel mondo.
Nel calendario tradizionale della Cina il 2026 segna l'anno del Cavallo di Fuoco, una combinazione che unisce uno dei 12 animali dello zodiaco cinese con uno dei cinque elementi naturali. Il cavallo è simbolo di energia e spirito libero, mentre l’elemento fuoco ne amplifica le qualità, evocando determinazione. Questa combinazione, che ricorre ogni 60 anni, nella tradizione popolare preannuncia cambiamenti e forte personalità per chi nasce sotto questo segno.
Cos’è il Capodanno cinese?
È l’inizio dell’anno secondo il calendario lunisolare tradizionale. Segna il passaggio a un nuovo ciclo zodiacale.
Perché cambia data ogni anno?
La festa segue il calendario lunisolare: cade tra il 21 gennaio e il 20 febbraio, in corrispondenza della seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno.
Quanto durano i festeggiamenti?
Le celebrazioni tradizionali durano 15 giorni e si concludono con la Festa delle Lanterne.
Qual è il significato dello zodiaco cinese?
Ogni anno è associato a uno dei 12 animali dello zodiaco (Topo, Bue, Tigre, ecc.), che secondo la tradizione influenzano carattere e fortuna.
Quali sono le tradizioni più diffuse?
Decorazioni rosse (secondo la tradizione simboleggia fortuna e protezione), fuochi d’artificio, visite ai parenti e distribuzione di buste rosse con denaro (hongbao) come augurio di prosperità.
Cosa rappresentano draghi e leoni nelle parate?
Le danze del drago e del leone sono riti propiziatori per allontanare gli spiriti negativi e attirare fortuna.
Quanto è antica la festa?
Le origini risalgono a oltre 3.000 anni fa, legate ai riti contadini e al passaggio tra le stagioni.
È celebrato solo in Cina?
È festa ufficiale anche in Paesi come Singapore e Vietnam ed è celebrato nelle chinatown di tutto il mondo.
Il Capodanno cinese è la più grande migrazione annuale?
Il periodo festivo genera il più grande spostamento umano al mondo, con centinaia di milioni di persone che tornano nelle città d’origine. Per avere un'idea della vastità del fenomeno: è come se l'intera popolazione dell'Unione europea si mettesse in viaggio nello stesso momento.