Belize: Donnavventura esplora il Great Blu Hole

Lo scenario che si apre dinnanzi agli occhi è impressionante, sembra un disegno ad acquarello di un cerchio perfetto che sprofonda nel mare turchese.



Fu il grande esploratore Jacques Cousteau a scoprire questo paradiso naturale nel 1971, dopo essersi avvicinato con la sua nave Calipso per monitorarne le profondità e lo elesse come uno dei luoghi più affascinanti al mondo per fare immersioni.



Il Great Blue Hole, tradotto in italiano come “Grande voragine blu" è una grotta carsica subacquea situata nel cuore del Lighthouse Reef, un piccolo atollo lungo le coste ad est del Belize. E' quasi perfettamente circolare, largo oltre 300 metri e, nella sua profondità massima è profondo 123 metri.

Si formò come una grotta calcarea durante l'ultima era glaciale, quando il livello del mare era molto basso. Quando l'oceano, poi, iniziò a rialzarsi, la grotta si allagò, il tetto crollò verso il basso formando così una vasca di crollo sommersa.

E' molto ricco anche di animali marini, tra i quali spiccano la cernia gigante e lo squalo nutrice.

Insomma, uno spettacolo della natura. Una vera e propria rarità immersa in mezzo al mare turchese.