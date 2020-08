Alta Badia: il cuore batte per l'ecologia (e per la gastronomia)

E' una delle tante iniziative promosse in questo stupenda vallata dell'Alto Adige per garantire agli abitanti ma anche ai numerosi visitatori un ambiente sano e pulito. Nel segno dell'ecologia e della sicurezza sono nate infatti anche nell’estate 2020, WOWnature Alta Badia, il progetto di riforestazione della zona colpita da Vaia, e le escursioni sostenibili Eco-Hiker Alta Badia.



Alta Badia Eko-Hiker - Lo scopo di Alta Badia Eco-Hiker è quello di sensibilizzare l’escursionista alla protezione dell’ambiente e delle Dolomiti, quale ecosistema molto fragile. Troppo spesso vengono disseminati nella natura scarti e rifiuti. Durante gli appuntamenti di Alta Badia Eco-Hiker, in programma per l’estate 2020, gli escursionisti hanno la possibilità di aiutare concretamente l’ambiente circostante. Ai partecipanti, accompagnati da un esperto del territorio, verranno forniti guanti, attrezzi, sacchetti bio e tutto l’occorrente per riportare a valle i rifiuti trovati sui prati e nei boschi, lungo il percorso. L'appuntamento è previsto per il 24 agosto, nel totale rispetto delle disposizioni legate all’emergenza Covid-19. I posti sono limitati. L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata presso gli uffici turistici dell’Alta Badia.



Impianti di risalita - In Alta Badia sono ben 18 gli impianti di risalita per i quali è prevista l’apertura, rispettando le disposizioni che verranno fornite dalla legge in merito al Covid-19. Quest’anno, grazie all’apertura anche delle seggiovie La Fraina e Bamby sarà possibile collegare le aree Movimënt del Piz Sorega e del Piz La Villa con gli impianti. Sulle due seggiovie si potranno caricare sia bici che passeggini. In questo modo si vuole incentivare la mobilità sostenibile, infatti grazie all’utilizzo di questi impianti di sarà possibile spostarsi tra i paesi di La Villa e San Cassiano, in tutta comodità e senza l’utilizzo delle automobili.



Picnic in vetta - Una proposta che permette di assaporare i migliori prodotti dell’Alto Adige, comodamente sdraiati su un verde prato a 2000 metri. Presso i dieci rifugi aderenti all’iniziativa, sarà possibile ordinare il cestino contenente un menù particolare, diverso in ogni baita, a base di prodotti del territorio e altre specialità locali. Al momento del ritiro verrà fornita anche la coperta che non può mancare per un picnic che si rispetti, da gustare sui prati adiacenti ai rifugi. In questo modo gli escursionisti possono scegliere il punto dove pranzare in tutta sicurezza. I cestini possono essere ordinati in anticipo, contattando il rifugio, oppure li si può ritirare direttamente, senza ordinazione, presso le baite partecipanti.



Maratona My MdD - E' un’iniziativa nata in collaborazione con Alta Badia Brand, valida fino al 31 ottobre 2020, che permette di fare la Maratona dles Dolomites-Enel anche quando la Maratona non c’è, e di trascorre qualche giorno nelle Dolomiti. Partecipare è gratuito e molto semplice. Basta iscriversi sul sito della Maratona e successivamente ritirare il dorsale numerato in uno degli uffici informazioni dell’Alta Badia. Chi porta a termine l’impresa riceve il cappellino finisher personalizzato Maratona dles Dolomites-Enel, che solitamente viene conquistato ad ogni edizione.



Per maggiori informazioni: www.altabadia.org