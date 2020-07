Estate a Cortina: la “regina delle Dolomiti” punta sulla salute

Si chiama Cortina Medical Wellness ed è un percorso in sette step fatto di esercizi all’aperto, terapie naturali come l’aerosol delle cascate e il “forest bathing”, escursioni, lezioni, workshop, tour guidati e alimentazione sana.



Check-up iniziale - Il percorso di benessere inizia dall’Ospedale Cortina, dove sono disponibili diversi Check Up che permettono di valutare lo stato di salute della persona. Molteplici le prestazioni con proposte di prevenzione e diagnosi su misura per la donna e per l'uomo, come ad esempio, una TC polmonare per valutare lo stato di salute dei polmoni, percorsi di prevenzione cardiovascolare, in aggiunta alla possibilità di realizzare Check Up ematici e terapie fisiche e riabilitative. Ospedale Cortina è un Ospedale Polispecialistico accreditato con Il Servizio Sanitario Nazionale e alcune di queste prestazioni possono essere effettuate in regime di accreditamento con la prescrizione del medico. L'accesso alle prestazioni può avvenire anche con Fondi Sanitari Integrativi, Assicurazioni Sanitarie e Casse mutua.



Accommodation - Sicurezza e comfort aspettano gli ospiti negli alberghi “Medical Wellness” di Cortina, grazie a un protocollo condiviso, realizzato da Federalberghi e dall’Associazione Albergatori di Cortina. Le misure prevedono ad esempio la sanificazione completa delle strutture a inizio stagione e delle stanze prima dell'arrivo di ogni nuovo cliente. Sarà inoltre presente una grafica comune in tutta Cortina, con informazioni utili per la tutela della propria salute e di quella degli altri.



Ristorazione - Sono tante le realtà certificate “Medical Wellness”, che offrono qualità dei prodotti e piatti su misura. Il SanBrite, che fa della salute una missione già nel nome (SanBrite significa “caseificio salutare”), punta da sempre alla massima genuinità in tutte le fasi di produzione dei prodotti caseari, dalla mungitura al piatto finale. Il contatto con la natura è un altro degli elementi chiave di questa realtà, che all’esterno offre la possibilità di fare dei picnic con cestini e coperte “en pendant”. Non ultima, una linea di dolci senza zucchero, per soddisfare le esigenze anche dei più golosi. Anche per il ristorante stellato Tivoli la scelta delle materie prime e la lavorazione delle stesse sono mirate all’offerta di piatti dove bontà e salute raggiungono la perfetta combinazione. Il ristorante prevede anche il servizio catering e la possibilità di fare consegne a domicilio. Il Rifugio Averau è da sempre noto per la qualità della sua cucina, che offre piatti della tradizione ma al tempo stesso ricercati. Il menù prevede anche pietanze per vegetariani, celiaci e altre intolleranze alimentari. Ad aiutare gli ospiti del rifugio a mantenersi in forma, la salita a piedi per raggiungerlo, un percorso adatto a tutti e immerso nel bellissimo paesaggio dell’area Cinque Torri.





Esercizi in natura - In un percorso di salute e benessere non possono mancare gli esercizi all’aperto. Le Dolomiti rappresentano l’ambiente ideale per questo tipo di attività, dal momento che offrono una natura rigogliosa, aria pulita, ampi spazi, aree protette, biodiversità. Tra le iniziative in programma, Cortina Celata, dedicata a percorsi poco conosciuti e frequentati, e Cortina 2.000, realizzato dalle Guide Alpine: percorsi guidati per “riattivare” corpo e mente dopo mesi di inattività, partendo da itinerari facili per arrivare all’obiettivo finale, la salita alla bellissima Tofana di Rozes, sopra i 2.000 metri. Le escursioni avranno cadenza settimanale, a partire dal 6 giugno. La tappa finale è prevista per il 1° agosto. Altra nuova iniziativa delle Guide Alpine, Dolomiti & Yoga, dove le attività alpinistiche come escursioni su sentieri e ferrate, e le arrampicate, si accompagnano ad esercizi di yoga per aiutare la capacità di respirazione e ossigenazione. Tra le destinazioni in programma, il Lago Ghedina, la falesia di Pocrepa a Pocol, le cascate di Fanes, Malga Federa e le Cinque Torri. Yoga in quota anche presso il Rifugio Col Druscié, un’iniziativa organizzata da Tofana Freccia nel Cielo per riprendere contatto con sé e con la natura. Per tornare in forma e al tempo stesso divertirsi ci sono poi le lezioni di sci pensate ad hoc dalla Scuola Sci Cristallo e l’Husky Dog Trekking con la guida Ararad Khatchikian, un’immersione nella natura in compagnia degli amici a quattro zampe.



Tecniche di rilassamento e benessere - Sono tante le tecniche di rilassamento che contribuiscono a un miglioramento dello stato psicofisico: dallo yoga, agli esercizi di respirazione, ai massaggi, agli esercizi per regolare i ritmi giorno/notte e per una buona qualità del sonno. Ricca la proposta cortinese che va dalle cure con i fiori di Bach allo Yoga. Possibili anche trattamenti personalizzati. Ma a volte basta anche osservare il cielo delle Dolomiti per ritrovare pace e benessere. Soprattutto dopo mesi in cui non c’è stata la possibilità, per molti, di perdersi nella sua grandezza. A Cortina sarà possibile partecipare a escursioni di gruppo sotto il cielo stellato insieme alle Guide Alpine e alle attività dell’Associazione Astronomica.



Check-up finale - E per finire e controllare gli effetti benefici del soggiorno wellness è possibile effettuare una visita conclusiva presso l’Ospedale Cortina.



Per maggiori informazioni: www.cortina.dolomiti.org