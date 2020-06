Piscine con vista: dal tepore dell’acqua al panorama sulle Dolomiti

SUL ROOFTOP – Excelsior Dolomites Life Resort - San Vigilio di Marebbe - Il rooftop dell’Excelsior Dolomites Lodge è un palcoscenico d’eccezioni sulle Dolomiti, dall’interno di uno dei parchi protetti più grandi dell’Alto Adige/Südtirol, quello di Fanes-Sennes-Braies, per un relax a tu per tu con la natura e in piena armonia.

PER CHI AMA IL COLORE NERO - Romantik Hotel Turm, Fié allo Sciliar – Un tuffo inconsueto, in una piscina total black, ma con lo sguardo diretto al massiccio dello Sciliar, una montagna carica di leggende e vero simbolo naturale dell’Alto Adige. Si può passare dalla spettacolare vasca della Black Pool a quella interna ad essa collegata, e rilassarsi in Spa, con una sauna al pino mugo o in un bagno turco aromatico.

ISOLATO, PANORAMICO E SOSTENIBILE – Hotel Pfoesl - Nova Ponente – E’ uno dei pochi hotel in Europa certificati “KlimahoteL”, sigillo di qualità conferito alle strutture sostenibili, attente all’ambiente e alla tutela climatica. In una posizione privilegiata su di un altopiano ameno e soleggiato: l’albergo e gli chalet offrono atmosfere alpine contemporanee e una spettacola piscina panoramica sulle vette del Latemar e del Catinaccio.

CON I BAMBINI – Sonnwies di Luson (Bressanone) - Un tempio del benessere per le famiglie con bambini, per immergersi in un idilliaco mondo alpino, in equilibrio tra lusso e natura. La grande piscina panoramica esterna si affaccia sulle montagne circostanti, ma chi vuole uno spazio tutto per sé può rilassarsi nella vasca infinity privata di cui è dotata ogni mountain villa, riscaldata tutto l’anno, con vista strepitosa sui monti.

IN UN GIARDINO LUSSUREGGIANTE - Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat di San Giovanni (Bolzano) – Il relax plein air di montagna è l’ideale per ritemprarsi dallo stress. Da questo lussureggiante giardino si ammirano incantevoli paesaggi sulle montagne della Valle Aurina, si nuota in una grande vasca o ci si rilassa in uno spazioso idromassaggio, per il massimo del wellness.

SPAZIO A GOGÒ – Hotel Winkler, Brunico – Per chi vuole garantirsi al massimo il distanziamento sociale, ecco la situazione ideale: la struttura dispone di 500 m² di piscine, 3500 m² di wellness e un grandissimo giardino, nel quale sentirsi al sicuro e lontano dalle folla: nei pressi dell’hotel ci sono pochi masi e tanti ettari di prato e di bosco che garantiscono silenzio e aria purissima. Le piscine, tra interno ed esterno sono addirittura sei: la vasca panoramica indoor è ampia 17 x 7 m, mentre la outdoor infinity pool ne misura 25 x 8.

ACQUA CALDA CON VISTA – Hotel & Spa Falkensteinerhof, Valles (Bressanone) - Una splendida infinity poll con acqua riscaldata e con vista mozzafiato per rilassarsi dopo una lunga passeggiata tra montagne maestose e in una natura incontaminata. E a pochi passi di distanza, all’interno di un bel giardino, ci sono una piccola sauna caldissima e le vasche idromassaggio.

TRA LE DOLOMITI DEL BRENTA - Solea Boutique & Spa Hotel, Fai della Paganella - Una grande piscina esterna nel cuore di un panorama da togliere il fiato, ammirando scorci naturali unici. E se fa un po’ freddo si può passare nella vasca interna, collegata direttamente, senza uscire dall’acqua, percorrendo un ideale percorso panoramico d’acqua che attraversa la Spa.

AL TOP DEL ROMNTICISMO - Hotel Santer di Dobbiaco - Dalle vasche esterne di questa struttura si ammirano le Tre Cime di Lavaredo, oppure ci si rilassa in una SPA che combina l’antico sapere delle erbe e il benessere di montagna assieme ai trattamenti Kneipp.

UN TUFFO IN VAL D’EGA - Hotel Post Cavallino Bianco, Nova Levante – La vista questa volta è sulle Dolomiti del Latemar, tutta da godere dalla grande vasca di 16 x 9 metri, dalla quale fare lunghe nuotate. Stessi panorami anche dal centro wellness di 1500 mq.