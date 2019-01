YouTube cambia linea: vietati video di sfide pericolose

Il tempo delle sfide estreme è finito. YouTube cambia le regole aziendali e vieta la pubblicazione di video che registrano prove pericolose o che istigano alla violenza. La decisione è stata presa dopo l’esplosione della moda della Bird Box Challenge , tratta da un film Netflix in cui i protagonisti dovevano mettersi in salvo senza l’aiuto della vista. Così YouTube è stato invaso di filmati di utenti che guidavano bendati, come un ragazzo dello Utah che ha causato un incidente stradale.

“YouTube è la casa di molti scherzi e sfide virali - comunica l’azienda - ma dobbiamo essere sicuri che ciò che è divertente non superi il limite e diventi anche pericoloso”. Negli anni, infatti, tante sono state le provocazione diffuse sul portale: dalla Tide pods challenge, in cui alcuni giovani ingoiavano capsule di detersivo fino alla Ghost pepper challenge in cui invece gli utenti si divertivano a mangiare enormi quantità di peperoncini piccanti. In molti casi, queste sfide sono state anche mortali o hanno causato gravi danni alla salute.



Così l’azienda ha deciso di intervenire: verranno cancellati tutti i video considerati inadeguati pubblicati a partire da novembre e gli utenti che li avranno postati riceveranno un’ammonizione. Stesso trattamento anche per siti esterni, collegati ai video di YouTube e che rimandano a contenuti pornografici o violenti.