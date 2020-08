WhatsApp vira sui messaggi che si autodistruggono

Si fa sempre più reale l'arrivo dei messaggi che si autodistruggono su Whatsapp. Secondo il sito WABetainfo, l'ultimo aggiornamento beta per Android, ossia la versione 2.20.197.4, prevede la nuova funzionalità "Messaggi in scadenza". Gli utenti potranno così abilitare le chat in scadenza nelle impostazioni in modo che eliminino automaticamente singoli post a sette giorni esatti dall'invio.