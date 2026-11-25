Su WhatsApp arrivano i messaggi programmati: si potranno pianificare da 10 minuti fino a 14 giorni prima
Che sia per gli auguri di compleanno o per un promemoria importante, basterà tenere premuto il tasto di invio per impostare data e ora nelle chat singole e di gruppo
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A tutti è capitato di voler scrivere a un amico o a un familiare, rendendosi però conto che l'orario non era quello adatto. Magari alle 23:00 ci si ricorda di un esame del mattino dopo per cui fare l'in bocca al lupo, oppure si vorrebbe far arrivare gli auguri di compleanno a mezzanotte precisa in un altro fuso orario. A risolvere il problema ci pensa finalmente WhatsApp, che da oggi, mercoledì 25 novembre, introduce i messaggi programmati: una delle funzioni più richieste dagli utenti, annunciata ufficialmente dalla società del gruppo Meta e in arrivo progressivamente in tutti i Paesi.
Come funzionano i messaggi programmati su WhatsApp
Programmare il testo da inviare sarà semplicissimo. Basterà tenere premuto il pulsante di invio e scegliere la data e l'ora in cui si vuole mandare il messaggio. Per la persona che lo riceve, sarà come qualsiasi altro messaggio. L'utente potrà visualizzare tutti i messaggi futuri che ha programmato ed eliminarli in anticipo se cambia idea.Si potrà scrivere un testo quando si ha tempo o viene in mente e programmarlo per essere inviato dopo 10 minuti e fino a 14 giorni dopo, sia nelle chat individuali che in quelle di gruppo.
Funzionano anche con telefono spento
"I messaggi programmati - scrive il gruppo sul blog ufficiale - funzionano con testo, foto e video e saranno implementati a livello globale nelle prossime settimane. Anche se il telefono è spento o senza batteria, il messaggio programmato sarà comunque visualizzato all'orario selezionato e rimarrà protetto da crittografia end-to-end come tutti i tuoi messaggi personali, in modo che nessun altro possa leggerlo, nemmeno WhatsApp", conclude la piattaforma.