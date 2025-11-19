Digitale, la Commissione Ue presenta la riforma per la gestione dei cookies che limita pop-up e consensi online

La Commissione europea propone una revisione delle norme che negli anni l'Ue ha imposto per la gestione dei "cookies" quando si accede ai siti web. L'intervento è incluso nel nuovo pacchetto di semplificazioni della serie "omnibus", presentato oggi e dedicato alle misure sul digitale. L'obiettivo illustrato da Bruxelles è quello di "ridurre il numero di volte che banner e pop-up" relativi ai cookies chiedono agli utenti "di indicare il loro consenso", puntando a un sistema che funzioni con "un solo click", come riportato nel comunicato ufficiale.