Cos'è Cloudflare, il cui down ha reso inaccessibili migliaia di siti Internet

© Dal Web
Cloudflare, il cui down ha reso inaccessibili migliaia di siti Internet, è una piattaforma che si occupa di content delivery network, servizi di sicurezza Internet e di Dns (Domain Name System). Come riporta il sito Startmag, è stata fondata nel 2009 dall'attuale amministratore delegato Matthew Prince e serve oltre 20 milioni di domini in tutto il mondo.
Sempre stando al sito Startmag, Cloudflare "si serve dei propri server in tutto il mondo e agisce come un intermediario tra i visitatori e il server di origine, bloccando il traffico malevolo e ottimizzando la consegna dei contenuti. Protegge dagli attacchi malevoli più noti (i DDoS) e promette ai clienti di ridurre la latenza migliorando i tempi di caricamento".
Per l'intero anno fiscale 2025, stando ancora al sito, "la società prevede un fatturato totale compreso tra i 2.142,0 milioni e 2.143,0 milioni di dollari" e, quindi, una crescita su base annua del 28%.