Cos'è Cloudflare, il cui down ha reso inaccessibili migliaia di siti Internet

Cloudflare, il cui down ha reso inaccessibili migliaia di siti Internet, è una piattaforma che si occupa di content delivery network, servizi di sicurezza Internet e di Dns (Domain Name System). Come riporta il sito Startmag, è stata fondata nel 2009 dall'attuale amministratore delegato Matthew Prince e serve oltre 20 milioni di domini in tutto il mondo.