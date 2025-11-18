Logo Tgcom24
Cos'è Cloudflare, il cui down ha reso inaccessibili migliaia di siti Internet

Piattaforma che si occupa di content delivery network, servizi di sicurezza Internet e di Dns (Domain Name System)

18 Nov 2025 - 17:59
Cloudflare, il cui down ha reso inaccessibili migliaia di siti Internet, è una piattaforma che si occupa di content delivery network, servizi di sicurezza Internet e di Dns (Domain Name System). Come riporta il sito Startmag, è stata fondata nel 2009 dall'attuale amministratore delegato Matthew Prince e serve oltre 20 milioni di domini in tutto il mondo.

Come agisce Cloudflare

 Sempre stando al sito Startmag, Cloudflare "si serve dei propri server in tutto il mondo e agisce come un intermediario tra i visitatori e il server di origine, bloccando il traffico malevolo e ottimizzando la consegna dei contenuti. Protegge dagli attacchi malevoli più noti (i DDoS) e promette ai clienti di ridurre la latenza migliorando i tempi di caricamento".

Si prevede una crescita del 28% su base annua

 Per l'intero anno fiscale 2025, stando ancora al sito, "la società prevede un fatturato totale compreso tra i 2.142,0 milioni e 2.143,0 milioni di dollari" e, quindi, una crescita su base annua del 28%.

