Twitter: 6 secondi per correggere la pubblicazione di un messaggio

Twitter si adegua, o quanto meno ci prova, agli altri social network dando la possibilità ai propri iscritti di bloccare la pubblicazione di un messaggio dopo "l'invio". Non è certo il tasto "modifica" di cui da tempo molti utenti chiedevano, ma questo sembrerebbe il massimo. Con l'"aggravante" che per poter fermare la pubblicazione di un tweet si avranno solo 6 secondi di tempo .

A scoprire la nuova funzionalità, che non è stata ancora lanciata, è stata l'analista Jane Manchun Wuong leggendo nel codice di Twitter (non è la prima volta che la 27enne svela alcune novità sui social). Per ora è il massimo reso disponibile sul mercato. Gli utenti dovranno accontentarsi. Anche se probabilmente il tasto "modifica" non arriverà mai, come ha confermato il ceo Jack Dorsey. Sarebbero proprio queste limitazioni, infatti, a rendere unico il social network.

In pratica, attualmente, una volta pubblicato il tweet, con refuso o senza, non si può più tornare sui propri passi. Chiunque potrà vedere l'errore o l'imprecisione. Così o si lascia il tweet e si commenta il messaggio o si cancella. Nel futuro - è quanto previsto dall'analista - si potrà bloccarne la pubblicazione premendo il tasto "undo", entro 6 secondi. Evitando di dover rettificare. Secondo i rumor potrebbe trattarsi di una di quelle funzioni esclusive degli account "Premium".